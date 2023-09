নয়নতারার মান ভাঙাতে চান শাহরুখ

ভারতের দক্ষিণী অভিনেত্রী নয়নতারা ইতিমধ্যেই লেডি ‘সুপারস্টার’ এর তকমা অর্জন করেছেন। সম্প্রতি ‌‘জাওয়ান’-এর মাধ্যমে বলিউডেও অভিষেক হলো তার। তাও আবার ‌‘বলিউড বাদশা’ শাহরুখ খানের বিপরীতে। তবে সিনেমাটি মুক্তির পরে তার চরিত্রটি যথার্থ গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য পরিচালকের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন অভিনেত্রী। এমনকি তিনি বলিউডে আর কোনো সিনেমাতেও কাজ করতে চান না এমন গুঞ্জণও শোনা যাচ্ছে। নয়নতারার এই অভিযোগের ভিত্তিতে এবার মুখ খুলেছেন স্বয়ং শাহরুখ খান।

দি টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাওয়ানে নয়নতারার স্ক্রিন টাইম কম হওয়া নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শাহরুখের উদ্দেশে এক ভক্ত লেখেন, সিনেমাটিতে তার ও নয়নতারার মেয়ে সুজির সমীকরণ খুব পছন্দ হয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, নয়নতারার চরিত্রে নর্মদাকে ‘সিঙ্গেল মাদার’ হিসেবে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সেটাও প্রশংসার দাবি রাখে।

এপ্রসঙ্গেই উত্তর দিয়েছেন শাহরুখ খান। তিনি বলেন, ‘নর্মদার চরিত্রটা আমারও খুব ভাল লেগেছিল। দুর্ভাগ্যবশত, সিনেমার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ওই চরিত্রে জায়গা কিছুটা কমাতে হয়েছে। যার ফলে স্ক্রিন টাইম কমেছে নর্মদার। তবে চরিত্রটা সত্যিই অসাধারণ ছিল।’

তবে নেটিজেনরা ধারনা করছেন নয়নতারার অভিমান ভাঙানোর উদ্দেশ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন প্রশংসা করেছেন শাহরুখ।

অ্যাটলি পরিচালিত ‘জওয়ান’-এর প্রধান মুখ শাহরুখ হলেও গোটা সিনেমা জুড়ে অভিনেত্রীদেরই রমরমা। নয়নতারা, দীপিকা পাড়ুকোনের মতো তারকা অভিনেত্রীরা তো আছেনই। পাশাপাশি সানিয়া মালহোত্রা, প্রিয়মণি, সঞ্জিতা ভট্টাচার্যের মতো অভিনেত্রীরাও চুটিয়ে কাজ করেছেন। এদিকে নয়নতারার অভিযোগ, সিনেমাতে তাকে ও তার চরিত্রকে উপেক্ষা করা হয়েছে। বরং বিশেষ চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও দীপিকা তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছেন বলে মনে করেন অভিনেত্রী।

I also felt that the story of Narmada as a single mom was amazing. Unfortunately in the scheme of things couldn’t find more screen time but as is was also wonderful. #Jawan https://t.co/QStZVAOMxC