প্রসেনজিৎকে শুভেচ্ছা জানালেন অমিতাভ বচ্চন

আসছে পূজায় মুক্তি পেতে চলেছে যাচ্ছে নির্মাতা সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘দশম অবতার’। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটির ট্রেলার। ‘বাইশে শ্রাবণ’-এর ১২ বছর পর আরও একবার প্রবীর রায় চৌধুরীর চরিত্রে বড় পর্দায় ধরা দিতে চলেছেন প্রসেনজিৎ। ট্রেলার দেখার পর সুদুর বলিউড থেকে প্রসেনজিৎের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বার্তা দিলেন বিগ বি অমিতাভ বচ্চন।

সোমবার সকালে ছবির ট্রেলার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে অমিতাভ বচ্চন তার পোস্টে লেখেন, ‘বুম্বা, প্রত্যেকবারের মতোই তোমার জন্য শুভকামনা।’

অমিতাভের সঙ্গে প্রসেনজিতের সুসম্পর্কের কথা একাধিকবার নিজ মুখে স্বীকার করেছেন প্রসেনজিৎ। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চই হোক বা অন্য কোনও অনুষ্ঠান, অমিতাভ শহরে এলে প্রসেনজিৎ চেষ্টা করেন তার সঙ্গে দেখা করার। সেখানে ‘দশম অবতার’ নিয়ে অমিতাভের কাছ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা পেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রসেনজিৎ।

বুম্বাদা বললেন, ‘উনার মতো অভিনেতার কাছ থেকে প্রশংসা পেয়ে আমি অভিভূত। এটা শুধু আমার জন্য নয়, সৃজিতের নেতৃত্বে আমাদের পুরো টিমের কাছেই এক বিশাল প্রাপ্তি।’

তিনি আরো বলেন, ‘ভারতীয় সিনেমায় তিনি যে উচ্চতায় রয়েছেন, সেখানে উনার শুভেচ্ছা এই বছরের শারদীয়া উৎসবে আলাদা মাত্রা যোগ করল। আমি উনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।’

এর আগেও প্রসেনজিৎ অভিনীত বেশ কিছু ছবি মুক্তির আগে সমাজমাধ্যমে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন বিগ বি।

‘দশম অবতার’-এ প্রসেনজিৎ ছাড়া আরও রয়েছেন জয়া আহসান, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, যীশু সেনগুপ্ত প্রমুখ। আসছে ১৯ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">T 4780 - BUMBA .. as always my wishes for you .. <br><br>Releasing .. this year Durga Puja .. directed by Srijit Mukherjee<a href="https://t.co/upLBgrmiNE">https://t.co/upLBgrmiNE</a><a href="https://twitter.com/hashtag/DawshomAwbotaar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DawshomAwbotaar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ThisDurgapuja?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ThisDurgapuja</a></p>— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) <a href="https://twitter.com/SrBachchan/status/1706163846011117600?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>