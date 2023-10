যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে কথা বলেছেন ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের জিম্মি দশা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ওই দুই মার্কিন নাগরিক। শুক্রবার (২০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন তারা।

গতকাল শুক্রবার ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় জিম্মি থাকাদের মধ্যে দুই মার্কিন নাগরিককে মুক্তি দেওয়ার কথা জানায় হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসেম ব্রিগেড। মুক্তিপ্রাপ্ত ওই দুজন হলেন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর বাসিন্দা ৫৯ বছরের জুডিথ তাই রানান ও তার ১৮ বছরের মেয়ে নাতালি রানান।

মুক্তি পাওয়ার পর জুডিথ ও নাতালির একটি ছবি সামাজিক মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) শেয়ার করেছে জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস। সেই ছবিতে দেখা যায়, তারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন।

মার্কিন দূতাবাস লিখেছে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন আজ সন্ধ্যায় জুডিথ ও নাতালির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। আমরা খুবই কৃতজ্ঞ যে তারা নিরাপদে আছে। আমরা সব জিম্মিকে তাদের প্রিয়জনের কাছে পৌঁছে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাব।

এর আগে হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বাইডেন বলেছিলেন, তিনি আনন্দিত যে এই দুজন মার্কিন নাগরিক খুব শিগগিরই তাদের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবে। খবর বিবিসির।

.@POTUS spoke this evening with the two American citizens who had been held hostage by Hamas. We are so grateful that they are safe.

We will continue to do everything we can to unite all hostages with their loved ones. pic.twitter.com/rp1YDtB8Zu