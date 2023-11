ডিআইইউতে ন্যাশনাল ছায়া জাতিসংঘ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ন্যাশনাল ছায়া জাতিসংঘ সম্মেলন বা ড্যাফোডিল মডেল ইউনাইটেড ন্যাশনস (ড্যাফোডিলএমইউএন) ২০২৩ বৃহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) থেকে শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) দুদিনব্যাপী ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আয়োজক ছিল ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড ন্যাশনস অ্যাসোসিয়েশন। এই সংগঠনটির আহবায়ক সামিহা খান ও মহাসচিব মুহাম্মদ উল্লাহ ঈরাম।

বিতর্ক, কূটনীতি এবং আলোচনায় যুক্ত হওয়ার জন্য দেশব্যাপী ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪টি স্কুল এবং বেশ কয়েকটি কলেজের শিক্ষার্থীদের এই সম্মেলনে একত্রিত করেছে। ছাত্রদের নেতৃত্ব, কূটনীতি, আলোচনা, আন্তর্জাতিক আইন এবং আরও অনেক কিছুতে মূল্যবান দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে একটি স্থায়ী প্রভাব ফেলে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি সিডনি, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, স্কলাস্টিকা, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলএবং কলেজ, ইউএইচএসসি, ডিপিএস এসটিএস স্কুল।

ন্যাশনাল পর্যায়ের এবারের ড্যাফোডিল এর ছায়া জাতিসংঘ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- ডিজিটাল গোপনীয়তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষায় সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতার প্রচার, বৈষম্য দূর করা এবং জাতির টেকসই উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য শিল্পায়ন পুনরুজ্জীবিত করা। এবং আমাদের এবারের সম্মেলনের স্লোগান হল "সমতাই শক্তি" (Empowering communities to protect human rights through ensuring digital privacy, promoting gender equality, eliminating discrimination and revitalizing industrialization to achieve sustainable development growth of nations". And our slogan for this year's conference is " Equality is power.)। এই বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতারা তাদের মতামত ও যুক্তি খন্ডনের মাধ্যমে দুদিনব্যাপী কমিটি সেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিটি সেশন শেষে যেসব সমস্যা বের হয় তার একটি সমাধান বা ড্রাফট রেজুলেশন বের করে যা বাংলাদেশের জাতিসংঘের অফিসে সরাসরি প্রেরণ করা হয়। DaffodilMUN'23-এর ৫টি কমিটি ছিল, কমিটিগুলি হল:

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Specialized Committee for Bangladesh Affairs (SCBA).

International Press (IP).

United Nations Human Rights Council (UNHRC).

International Monetary Fund (IMF).

মডেল ইউনাইটেড নেশনস, মডেল ইউএন নামেও পরিচিত, এটি একটি শিক্ষাগত অনুকরণ বা একাডেমিক কার্যকলাপ যেখানে শিক্ষার্থীরা কূটনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং জাতিসংঘ সম্পর্কে শিখতে পারে। মডেল ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্সে, প্রতিযোগিদের ডেলিগেট বলা হয়। তারা বিভিন্ন কমিটিতে অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্দিষ্ট দেশ বা সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয় (যেমনটি জাতিসংঘে হয়ে থাকে)। তাদের ভূমিকা জাতিসংঘ বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রকৃত সদস্যদের অবস্থান এবং নীতিগুলি অনুকরণ করা। এই আকর্ষক প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক বিষয় এবং কূটনীতির গভীর উপলব্ধি বিকাশে সহায়তা করে।

প্রতিনিধিরা সম্মেলনের আগে গবেষণা পরিচালনা করে এবং অবস্থান তৈরি করে যা তারা কমিটিতে তাদের সহকর্মী প্রতিনিধিদের সাথে বিতর্ক করবে, তারা যে সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করে তার প্রকৃত অবস্থানের প্রতি স্পষ্টত থাকার চেষ্টা করে। একটি সম্মেলনের শেষে, প্রতিটি কমিটির সেরা পারফরম্যান্সকারী প্রতিনিধিদের পাশাপাশি প্রতিনিধিদের, কখনও কখনও সম্মেলনের বিচারক প্যানেল থেকে প্রদত্ত বিশেষ পুরস্কারের সাথে স্বীকৃত হয়। ড্যাফোডিলএমইউএন২৩ -তেও ডেলিগেটসদের সেরা প্রতিনিধি, অসামান্য প্রতিনিধিতে পুরস্কৃত করে এবং বিচারকদেরও বিশেষ পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়।

সম্মেলনে সকল অতিথিদের ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের, কর্মজীবনের কূটনীতিক, রাষ্ট্রদূত এইচ.ই মাজেদা রফিকুন নেসা, গেস্ট অফ অনার হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক ড. এস.এম. মাহবুব উল হক মজুমদার, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মিনহাজ উস সালাকীন ফাহমি, সিইও, ব্যাটারি লো ইন্টারেক্টিভ এবং সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, সাবেক জাতীয় তথ্য কর্মকর্তা এবং প্রধান, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র (ইউএনআইসি) ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ড. সাঈদ মিজানুর রহমান, ছাত্র পরিষদ অফিসের পরিচালক, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।