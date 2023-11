আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ঘোষণার পর ফেসবুকে তারানা হালিমের স্ট্যাটাস

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। রোববার (২৬ নভেম্বর) রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর ফেসবুকে একটি ইংরেজী উক্তি শেয়ার করেছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম।

রোববার (২৬ নভেম্বর) তিনি লেখেন- ‘Never underestimate the power of a woman who has fought and won all her battles alone’

যার বাংলা অনুবাদ ‌‘একজন নারীর শক্তিকে কখনই অবমূল্যায়ন করবেন না- যে একা তার সমস্ত যুদ্ধে লড়াই করেছে এবং জয়ী হয়েছে।’

তারানা হালিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নকালে যুবলীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরে পর্যায়ক্রমে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং একই সংগঠনের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৯ সালে তিনি প্রথম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য হিসেবে প্রথম নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি।

এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিরও সদস্য ছিলেন। তিনি ১৪ জুলাই ২০১৫ সালে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এদিকে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ-৩ আসন থেকে এবং সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নোয়াখালী-৫ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন।