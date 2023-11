সাদামাটাভাবেই বিয়ে সারলেন পরম-পিয়া

অবশেষে নানা জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী পিয়া চক্রবর্তী। বিয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেই পিয়ার সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিয়ের ছবি পোস্ট করেন পরমব্রত।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী কলকাতায় যোধপুর পার্কের বাড়িতেই পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের উপস্থিতিতেই বিয়ে সেরেছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পিয়া চক্রবর্তী। এদিন রেজিস্ট্রি করেই সম্পন্ন হয় তাদের বিয়ে।

বিয়ের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশানে টিএস এলিয়টের কবিতা ধার করে পরমব্রত লেখেন, ‘Let us go then, you and I, When the evening is spread out against the sky’। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, ‘তাহলে চলো, তুমি আর আমি, সন্ধ্যা যখন আকাশে ছড়িয়ে পড়ে...’

রেজিস্ট্রি বিয়ের দিন ঘরোয়া সাদামাটা সাজেই দেখা যায় পরম-পিয়াকে। এদিন পরমব্রত পরেছিলেন মেটে রঙের পাঞ্জাবি, সাদা চোস্তা আর জওহর কোর্ট। আর পিয়ার পরনে ছিল লালপাড় সাদা শাড়ি। সঙ্গে লাল ব্লাউজ। আর সঙ্গে হাতে ও গলায় ছিল সোনার গয়না।

পরমব্রত-পিয়ার এই বিয়েতে ইন্ডাস্ট্রির কেউ আমন্ত্রিত না থাকলেও অনেকেই নব-দম্পতিকে তাদের পথ চলায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এই তালিকায় রয়েছেন পরমের প্রাক্তন বান্ধবী রাইমা সেন ও মনামী ঘোষ।

এছাড়াও গৌরব চক্রবর্তী, অনিন্দিতা বোস, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, সৌরভ দাস, তনুশ্রী চক্রবর্তীসহ টালিউডের অনেকেই তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

২০২১ সালে সঙ্গীতশিল্পী অনুপম রায় ও পিয়া চক্রবর্তীর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। সেই সময় পিয়ার সঙ্গে অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক পরমব্রত চক্রবর্তীর প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল।

ততদিনে পরমের বিদেশিনী প্রেমিকা ইকার সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। তখনই পরমের কাছাকাছি আসেন পিয়া। একসময় পরম ও অনুপম দুজনেই ভালো বন্ধু ছিলেন।