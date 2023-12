সহিংস ইসরায়েলি সেটেলারদের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা 

পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় জড়িত এমন ইসরায়েলি সেটেলারদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বাইডেন প্রশাসন।

দেশটির স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্টনি ব্লিনকেন এক ঘোষণায় এ নিষেধাজ্ঞার কথা জানান। খবর রয়টার্স ও দ্য গার্ডিয়ানের।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আজ থেকে এ ভিসা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। এর আওতায় পড়েছেন কয়েক ডজন ইসরায়েলি সেটেলার এবং তাদের পরিবার। তবে মার্কিন নীতি অনুযায়ী প্রকাশ্যে তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হবে না।

ব্লিনকেন বলেছেন, পশ্চিম তীরে সহিংসতা বা অন্যান্য পদক্ষেপের মাধ্যমে বেসামরিকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং মৌলিক অধিকার গ্রহণে বাধাদানকারীরা এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বেন।

Today, I announced a new visa restrictions policy targeting individuals and their family members involved in or meaningfully contributing to actions that undermine peace, security, and stability in the West Bank. Violence against civilians will have consequences.