বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুক্তরাষ্ট্রে সেনাঘাঁটিতে গোলাগুলি, আহত ৫

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৪

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ফোর্ট স্টেওয়ার্ট সেনাঘাঁটিতে এক সেনার এলোপাতাড়ি গুলিতে অন্তত পাঁচ সেনা সদস্য আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় বুধবার (৬ আগস্ট) সকালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় হামলাকারীকে দ্রুত আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গুলি চালানো সেনা সদস্যের নাম কর্নেলিয়াস রেডফোর্ড। ২৮ বছর বয়সী এই সার্জেন্ট ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিলের বাসিন্দা এবং ফোর্ট স্টেওয়ার্টের দ্বিতীয় ব্রিগেডের অধীন কর্মরত ছিলেন। তিনি ২০১৮ সালে অটোমেটেড লজিস্টিক স্পেশালিস্ট হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। যদিও তার কোনো যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা নেই এবং এর আগে তার বিরুদ্ধে কোনো সামরিক অভিযোগের তথ্য পাওয়া যায়নি।

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, গোলাগুলিতে আহত পাঁচ সেনার মধ্যে দুজনকে সাভানার মেমোরিয়াল হেলথ ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে এবং বাকি তিনজনকে সেনাবাহিনীর নিজস্ব হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সকল আহত সেনার অবস্থা স্থিতিশীল এবং তাদের সুস্থ হয়ে ওঠার আশা করা হচ্ছে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন লুবাস জানান, হামলাকারী তার ব্যক্তিগত হ্যান্ডগান ব্যবহার করে গুলি চালিয়েছিলেন। গোলাগুলির পরপরই অন্য সেনারা তাকে নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং প্রায় ৪০ মিনিটের মধ্যেই তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আটক করা হয়। বর্তমানে তিনি জীবিত অবস্থায় প্রি-ট্রায়াল বন্দিশালায় আটক রয়েছেন।

তদন্তকারীরা এখনও হামলার পেছনের কারণ নিশ্চিত করতে পারেননি। তবে জানা গেছে, চলতি বছরের মে মাসে রেডফোর্ডকে মাদক সেবন অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে আটক করা হয়েছিল।

মার্কিন সেনাবাহিনী এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেনাঘাঁটির নিরাপত্তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে।

