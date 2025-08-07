সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্পেনের এক শহরে ‘পাবলিক স্পেসে’ মুসলিম ধর্মীয় উৎসব নিষিদ্ধ  

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২৯
ছবি সংগৃহীত

স্পেনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এক শহরে মুসলিমদের ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার মতো ধর্মীয় উৎসব সরকারি জনসাধারণের স্থানগুলোতে উদযাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান (৬ আগস্ট) এই তথ্য জানিয়েছে। 

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির রক্ষণশীল পিপলস পার্টি (পিপি) মুরসিয়ার হুমিয়া শহরে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুসলিমদের জন্য স্পেনে এটাই প্রথমবারের মতো এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা।  

এক প্রস্তাবনায় এ বিষয়ে বলা হয়েছে, নগরীর ক্রীড়া-জনকল্যাণমূলক কেন্দ্রগুলো কোনো ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা যাবে না, যদি না তা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত হয় এবং আমাদের পরিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়।

গার্ডিয়ান বলছে, চরম ডানপন্থী দল ভক্স এবং স্থানীয় দলগুলো এই প্রস্তাবনায় ভোটদান থেকে বিরত ছিল, তবে পিপি'র পক্ষে সিদ্ধান্তটি পাস হয়।

তবে স্থানীয় ভক্স পার্টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছে, ভক্সের কারণে স্পেনে প্রথমবারের মতো ইসলামিক উৎসব জনসাধারণের স্থানে নিষিদ্ধ হলো। স্পেন খ্রিষ্টানদের ভূমি ছিল, আছে এবং থাকবে।

জানা গেছে, হুমিয়া শহরের জনসংখ্যা প্রায় ২৭ হাজার। এর মধ্যে ৭ দশমিক ৫ শতাংশই মুসলিম দেশ থেকে আগত।

ইত্তেফাক/এসআর

বিষয়:

ইউরোপ স্পেন আন্তর্জাতিক মুসলিম

