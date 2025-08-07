সেকশন

টিএসসিতে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ প্রদর্শিত

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১০:৫৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে যুদ্ধাপরাধের দায়ে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ছবি প্রদর্শনীর প্রতিবাদে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ প্রদর্শন করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) যুদ্ধাপরাধের দায়ে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ছবি প্রদর্শনীর প্রতিবাদে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ প্রদর্শন করা হয়েছে।

বুধবার (৬ আগস্ট) রাত সাড়ে আটটার দিকে টিএসসির পায়রা চত্বরে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ।

চলচ্চিত্র সংসদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এ সংক্রান্ত একটি পোস্টে সংগঠনটি উল্লেখ করেছে, স্বাধীনতার দীর্ঘ ৫৪ বছর পার হলেও মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা, বিভীষিকা, আতঙ্ক এখনো আমাদের মনে জীবন্ত। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ হোক বা ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান, বাংলার মুক্তিসংগ্রামের বিপক্ষে অবস্থানকারীরা আজও বাংলাদেশের মানুষের মনে অবাঞ্ছিত।

সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব দাশ শুভ্র গণমাধ্যমকে বলেন, ‌‘ইসলামী ছাত্রশিবির জুলাইকে একাত্তরের সামনে দাঁড় করিয়ে জুলাইয়ের শহীদদের সেসময়ের যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে তুলনা করার যে চেষ্টা করছে, তার সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমরা এ আয়োজন করেছি।’

ওই চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দেখতে অসংখ্য দর্শক টিএসসির খোলা আকাশের নিচে জড়ো হন। ১৯৯৭ সালে মুক্তি পাওয়া চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ চলচ্চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা ও সংগ্রামের ইতিহাসকে ধারণ করে নির্মিত।

