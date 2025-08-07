সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের দেয়া চিঠি পেয়েছে নির্বাচন কমিশন

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৯
২০২৬ এর ফেব্রুয়ারিতে ভোট আয়োজনে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের দেয়া চিঠি পেয়েছে নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে কমিশন সচিব আখতার আহমেদ এটি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে বুধবার (৬ আগস্ট) রাতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে ইসিকে এ চিঠি দেয়া হয়। এতে উল্লিখিত সময়ে প্রত্যাশিত মানের অবাধ, সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া।

চিঠিতে বিগত পনের বছরে নাগরিকদের ভোট দিতে না পারার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে আগামী নির্বাচনে ভোট উৎসবের মধ্যদিয়ে স্মরণীয় করার কথা জানানো হয়। এদিন দুপুরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই তারিখের মধ্যে ভোট আয়োজনে প্রস্তুতির কথা তুলে ধরেন।

জানান, ২০২৬ এর ফেব্রুয়ারিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে ভোটের অন্তত ২ মাস আগেই তপশিল দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এরই অংশ হিসেবে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, আরপিও সংশোধন, প্রবাসী ভোট পদ্ধতির অগ্রগতি সহ কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে সিইসির সভাপতিত্বে ৯ম কমিশন সভা করছে ইসি সচিবালয়।

নির্বাচন কমিশন প্রধান উপদেষ্টা

