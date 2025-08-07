সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বন্ধ পাইওনিয়ার লিগ চালু করতে মানববন্ধন

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৫
ছবি: সংগৃহীত

দেশের ফুটবলে নিম্ন স্তরের লিগ পাইওনিয়ার লিগ। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ফুটবলার তুলে আনার জন্য লিগটির বাড়তি কদর ছিল। দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভও করেছিল লিগটি। তবে অজানা কারণে গেল চার বছর ধরে বন্ধ রয়েছে এই লিগের খেলা। তাতে অনেক ফুটবলারের স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে। অনেকে ফুটবল ছেড়ে অন্য পেশা বেছে নিয়েছেন। অনেকে দিনমজুরের কাজ করছেন। অনেকে হতাশায় পড়ে মাদকে আসক্ত হচ্ছেন।

দেশের ঐতিহ্যবাহী লিগটি পুনরায় চালু করতে গতকাল বাফুফে ভবনের সামনে মানববন্ধন করেছেন খেলোয়াড়, কোচ এবং ক্লাবগুলোর কর্তারা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গাজী সেলিম ফুটবল একাডেমির কর্ণধার গাজী সেলিম, লাইজু কিডস ফুটবল একাডেমির সহ-সভাপতি শাহাদাত হোসেন, প্রভাতী ফুটবল একাডেমির সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, পদ্মা মোহামেডান স্পোর্টস একাডেমির সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার আহমেদ, মহানগর ক্রীড়া চক্রের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

মানববন্ধনে গাজী সেলিম ফুটবল একাডেমির গাজী সেলিম জানান, পাইওনিয়ার লিগ কমিটির চেয়ারম্যান হাজী টিপু সুলতান টুর্নামেন্ট চালু করার আশ্বাস দিলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ছিল না। তিনি বলেন, '১০ দিন আগেও টিপু সুলতান আমাদের সঙ্গে সভা করে সাত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাবেন বলেছিলেন। ১০ দিন শেষ হয়ে গেলেও এখনো তিনি কথা বলেননি। সবাই সিনিয়র ফুটবল নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু খেলোয়াড় তৈরির কারিগর পাইওনিয়ার নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের দাবি দ্রুত এই লিগ চালু করা হোক।'

অন্যদিকে পাইওনিয়ার লিগ কমিটির চেয়ারম্যান হাজী টিপু সুলতান লিগ দ্রুত চালু হওয়ার আশ্বাস দেন। গতকাল ইত্তেফাককে জানিয়েছেন, পুনরায় লিগ শুরু করতে কাজ করছেন তারা। অক্টোবরের মধ্যে চার বছর ধরে বন্ধ থাকা লিগটি চালু করার সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

এর আগে পাইওনিয়ার লিগ থেকে উঠে এসেছেন শেখ মোহাম্মদ আসলাম, রুম্মান বিন ওয়ালী সাব্বির, সম্রাট হোসেন এমিলি, প্রয়াত মোনেম মুন্না ও ছাইদ হাছান কাননের মতো ফুটবলাররা। আগামীতেও এই লিগ থেকে তারকা ফুটবলার উঠে আসবেন বলে মনে করছেন ক্লাব কর্তারা।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল বাফুফে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ফিফায় নালিশ সাবেক বসুন্ধরা কিংস কোচের

বাংলাকে ‘বাংলাদেশি ভাষা’ বলায় স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের প্রতিবাদ 

গ্যালারিতে বসে জয় উপভোগ মেসির, নকআউটে ইন্টার মিয়ামি

সাগরিকার জোড়া গোলে লাওসকে হারিয়ে দারুণ শুরু বাংলাদেশের মেয়েদের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হৃদরোগে মারা গেলেন পোর্তোকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানো অধিনায়ক

ম্যাচসেরার পুরস্কার ৫৫ কেজি আলু, সঙ্গে উপহার ঠেলাগাড়ি

দুই বছর পর এক ম্যাচে জোড়া গোল নেইমারের

ঘরের মাঠে মেসির ‘শেষ’ ম্যাচ ঘিরে শঙ্কা, সময়মতো ফিরতে পারবেন তো

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng