সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হোটেলে প্রেমিকের সঙ্গে স্ত্রী রিয়া মনির ভিডিও ফাঁস করলেন হিরো আলম

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২১
হিরো আলমের ফাঁস করা ভিডিওতে দেখা যায় কক্সবাজারের হোটেলে রিয়া মনি ও কথিত প্রেমিক ম্যাক্স অভি। ছবি: সংগৃহীত

আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম নতুন করে অভিযোগ এনেছেন, তার তৃতীয় স্ত্রী রিয়া মনি কক্সবাজারে রাত কাটাচ্ছেন কথিত প্রেমিক ম্যাক্স অভির সঙ্গে। ফেসবুকে একাধিক পোস্ট দিয়ে বিষয়টি জানান হিরো আলম।

দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কের টানাপোড়েন যাচ্ছে হিরো আলম ও তার স্ত্রী রিয়া মনির। আলমের বাবার মৃত্যুর পর থেকেই এই বিবাদ সামনে আসে। এরপর একাধিকবার রিয়া মনির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন আলম। স্ত্রী রিয়া মনির বিরুদ্ধে থানায় মামলাও করেছেন হিরো আলম। সেই মামলায় গ্রেপ্তারও করা হয় রিয়া মনিকে। তবে এর পরদিন জামিন পান রিয়া মনি। 

তারপর বিবাদ ভুলে কাছে আসা। কয়েকমাস ধরে হিরো আলম ও তার স্ত্রীকে ঘিরে এই গল্পই দেখছে সবাই। এবার আবার নতুন করে আলোচনায় উঠে এলো এই জুটি।

হিরো আলম। ছবি: সংগৃহীত

বুধবার মধ্যরাতে এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে হিরো আলম অভিযোগ করেন, তার স্ত্রী কথিত প্রেমিক ম্যাক্স অভির সঙ্গে কক্সবাজারে হোটেলে রাত কাটাচ্ছেন। সেই সঙ্গে রিয়া মনি ও ম্যাক্স অভির দুটি ছবিও শেয়ার করেন তিনি, যা ঘিরে শুরু হয় তুমুল আলোচনা।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকাল থেকেই ফেসবুকে একাধিক পোস্ট দিয়ে বিষয়টি জানান হিরো আলম।

ম্যাক্স অভির সঙ্গে কক্সবাজারে যাওয়ার কথা স্বীকার করে রিয়া মনি গণমাধ্যমকে বলেন, ‘একটা কাজে কক্সবাজারে গিয়েছিলাম। তবে এখন ঢাকায় আছি। হিরো আলমের সঙ্গে সংসার করার মতো অবস্থা আর নেই। সে আগের চেয়ে বেশি রকমের সমস্যা তৈরি করছে।’

স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনে অনেকদিন ধরেই হতাশায় মগ্ন হিরো আলম। হতাশ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন। তখন সবাইকে চমকে দিয়ে হিরো আলমের পাশে দাঁড়ান রিয়া মনি। তার যত্ন নেন এবং সুস্থ করে তোলেন। যখন সবকিছু ঠিক হওয়ার পথে তখনই আবার ছন্দপতন এই আলোচিত জুটির।

হিরো আলম ও রিয়া মনি। ছবি: সংগৃহীত

হিরো আলম গণমাধ্যমকে বলেন, ‘রিয়া মনি আগের সব কিছু্র জন্য ক্ষমা চেয়েছিল। আমিও ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। সে কয়েক দিন আগে বললো, ‘চলো, বগুড়ায় চলে যাবো’। আমি বাড়ি ঠিক করতে বগুড়ায় চলে আসি। এরপর সে অভির সঙ্গে কক্সবাজার চলে গেছে। তারপর আমিও সেখানে চলে যাই। কিন্তু তাদের পাইনি। তারা সেই জায়গায় থেকে পালিয়ে এসেছে।’

হিরো আলম বৃহস্পতিবার সকালে তার ফেসবুকে লেখেন, ‘রিয়া মনি ম্যাক্স অভির ছবি। আবারো কট খাইলেন। তারা বর্তমানে কক্সবাজার হোটেলে আছেন।’

ওই পোস্টের পর দুজনকে নিয়ে একাধিক পোস্ট করেন হিরো আলম। যেখানে একটি পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, ‘রিয়া মনি মাঝে মাঝে হোটেলে রাত কাটাতেন আমাকে ডিভোর্স না দিয়ে। অবৈধ পরকীয়া করে আবারও তার প্রমাণ হলো। কক্সবাজার আজকে ধরা পড়েছে হোটেলে অভির সঙ্গে।’

এই পোস্টের সঙ্গে হোটেল রুমের একটি ভিডিও শেয়ার করেন হিরো আলম।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিও হিরো আলম কনটেন্ট ক্রিয়েটর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হিরো আলমকে তালাক দিলেন রিয়া মনি

বাংলাকে ‘বাংলাদেশি ভাষা’ উল্লেখ করে দিল্লি পুলিশের চিঠি, পরিচালকের ক্ষোভ প্রকাশ

হলুদ স্কার্ট পরে সমালোচনার মুখে পাকিস্তানি গায়ক

৭ মাস পর অপূর্বকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে ছেলে আয়াশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘৬ দিন মনে হচ্ছে ৬ হাজার বছর’, বাবার শোকে কাতর মিষ্টি জান্নাত

জুলাই বিপ্লবের বর্ষপূর্তিতে সকলকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানালেন আসিফ আকবর

৭ মাস পর দেশে ফিরলেন অপূর্ব, ‘গোলাম মামুন ২’ দিয়ে ফিরবেন পর্দায়

কতিপয় পিএইচডিওয়ালা ‘দ্বিতীয় স্বাধীনতা’ বুঝতে পারছে না কেন, প্রশ্ন ফারুকীর

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng