১ বছরেও আসেননি কেউ, ৬ মরদেহ যাচ্ছে আঞ্জুমান মুফিদুলে

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৯
ছবি: সংগৃহীত।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ৬ ব্যক্তির পরিচয় এখনো শনাক্ত হয়নি। ফলে গত এক বছর ধরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পড়ে রয়েছে তাদের মরদেহ।

দীর্ঘ সময়েও তাদের খোঁজে কেউ না আসায় বেওয়ারিশ হিসেবে আঞ্জুমান মুফিদুলের কাছে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) মরদেহগুলো হস্তান্তর করা হবে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মরদেহগুলোর ডিএনএ সংরক্ষণ করা রয়েছে, যেন ভবিষ্যতে তাদের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়।
 
এর আগে চলতি বছরের ১০ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংরক্ষিত ছয়টি বেওয়ারিশ মরদেহের তথ্য সামনে আনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জুলাই গণ–অভ্যুত্থানবিষয়ক বিশেষ সেল।
 
তখন সেল থেকে জানানো হয়, অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন পুরুষ এবং একজন নারীর মরদেহ রয়েছে। এদের মধ্যে একজনের নাম এনামুল যার বয়স ২৫ বছর।
 
পরে বিশেষ সেলের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মরদেহগুলোর ময়নাতদন্তে পাঁচজনের মৃত্যুর কারণ হিসেবে লেখা হয়েছে ‘আঘাতজনিত মৃত্যু’। তবে এনামুলের মৃত্যুর কারণ হিসেবে লেখা হয়েছে ‘ওপর থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু’।

