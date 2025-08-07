সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাকা ও তেজগাঁও বিমানবন্দরের নো-ফ্লাই জোনে ২৬৩টি অনুমোদনহীন উঁচু ভবন

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩৫
ছবি: গ্রাফিক্স ইত্তেফাক

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরের আশপাশের ‘নো-ফ্লাই জোনে’ অনুমতি ছাড়াই নির্মিত হয়েছে অন্তত ২৬৩টি উঁচু ভবন। এসব ভবন অপসারণ বা ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব রাজউকের বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বেবিচকের সদরদপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব তথ্য তুলে ধরেন তিনি।

বেবিচক চেয়ারম্যান জানান, গত এক দশকে এসব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে বেবিচকের অনুমোদন ছাড়াই। তিনি বলেন, “ভবন ভাঙার বা অপসারণের ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে রাজউককে আমরা একাধিকবার চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। এখন এসব ভবনের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাজউকের।”

সভায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজসংলগ্ন এলাকায় অনুমোদনবিহীন কোনো ভবন নেই। তিনি জানান, ঐ এলাকায় সর্বোচ্চ ১৫০ ফুট উচ্চতার ভবন নির্মাণের অনুমতি রয়েছে, এবং বর্তমানে নির্মিত ভবনগুলোর সর্বোচ্চ উচ্চতা ১৩৫ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তৃতীয় টার্মিনালের উদ্বোধন প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বেবিচক চেয়ারম্যান জানান, নির্দিষ্ট তারিখ এখনও নির্ধারণ হয়নি। তবে তিনি আশ্বাস দেন, খুব শিগগিরই পুরোপুরিভাবে তৃতীয় টার্মিনাল চালুর লক্ষ্যে প্রস্তুতি চলছে।

এছাড়া তৃতীয় টার্মিনালের অপারেশন পরিচালনার জন্য একটি জাপানি কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেও জানান মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক। সমঝোতায় পৌঁছাতে পারলে উভয় পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি সই হবে বলেও তিনি জানান।

ইত্তেফাক/টিএইচ

রাজধানী তেজগাঁও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বিমান দুর্ঘটনা শাহজালাল বিমানবন্দর ঢাকা বিমানবন্দর বাংলাদেশ বিমান

