বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান

রামপুরার মানবতাবিরোধী অপরাধ: ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫১
ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর রামপুরা এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। 

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ পাঁচজনকে আসামি করে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আজ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সংশ্লিষ্ঠ শাখায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) দাখিল করা হয়। 

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

এরআগে গত ৩১ জুলাই চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে এই প্রতিবেদন দাখিল করে ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা।

এ মামলার বাকি চার আসামি হলেন ডিএমপির খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মশিউর রহমান, রামপুরা থানার সাবেক উপপরিদর্শক (এসআই) তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া ও রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) চঞ্চল চন্দ্র সরকার। পাঁচ আসামির মধ্যে শুধু চঞ্চল গ্রেপ্তার আছেন। বাকি চার আসামি পলাতক।

বুধবার প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছিলেন, গণ-অভ্যুত্থানের সময় রামপুরায় একটি ভবনের কার্নিশে ঝুলে থাকা এক ছাত্রকে গুলি করা, একটি শিশুর মাথায় গুলি লাগা এবং শিশুটির দাদি নিহতের ঘটনায় মামলাটি হয়। মামলার তদন্ত প্রতিবেদন গত ৩১ জুলাই চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে দাখিল করে তদন্ত সংস্থা। তদন্ত প্রতিবেদনটি যাচাই-বাছাই করে ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হবে। আজ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করল প্রসিকিউশন।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

অভিযোগ ডিএমপি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল জুলাই গণঅভ্যুত্থান

