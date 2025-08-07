জুলাই ঘোষণাপত্রে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন রয়েছে: রিজভী

প্রধান উপদেষ্টার পাঠ করা জুলাই ঘোষণাপত্রে জনগণের আকাঙ্ক্ষার অনেকখানি প্রতিফলন রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নির্বাচন ঘোষণার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।’
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত অফিস সহকারী মাসুমা বেগমের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
এসময় রিজভী জানান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নিহত মাসুমা বেগমের ছেলে আবদুল্লাহর পড়ালেখার দায়িত্ব নিয়েছেন।
শোকাহত পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রিজভী বলেন, ‘বিএনপি পরিবার এই পরিবারের সঙ্গে সব সময় থাকবে।’ তিনি অভিযোগ করেন, দেশে জবাবদিহিতা না থাকায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে, ছড়াচ্ছে নানা ধরনের গুজব।
এদিকে, জাতীয় রাজনৈতিক সংলাপে নতুন দল এনসিপি যদি কোনো কূটনীতিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়, সেটিকে স্বাভাবিক বলেই উল্লেখ করেন রিজভী। তবে লুকোচুরি করে সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে সংশয় কেন তৈরি করা হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলেন বিএনপির এই শীর্ষ নেতা।