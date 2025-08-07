সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দক্ষিণ বা উত্তরপন্থী নয়, বিএনপি মধ্যপন্থী দল: সালাহউদ্দিন আহমদ

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৮
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: সংগৃহীত

নানা সমস্যা ও বাধাবিপত্তি পাড়ি দিয়ে একবছরে সরকারের কার্যক্রম সহজ ছিলো না-তেমনি জাতির সঠিক আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করতে পারেনি এ কথা জানিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, দক্ষিণ বা উত্তরপন্থী নয় বিএনপি গণমানুষের দল। এটি মধ্যপন্থী দল।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আদর্শিক পার্থক্য থাকলেও জাতীয় স্বার্থে সবাই যেন এক জায়গায় বসতে পারে সেরকম পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছে বিএনপি। এজন্য সব পন্থার সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর গুলশানে নিজ বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব মন্তব্য করেন।

বিএনপি পরবর্তীতে সরকারে এলে প্রধান উপদেষ্টার রাষ্ট্র পরিচালনার ধারণাকে প্রতিফলন করবে বলেও জানান তিনি।

এ সময় সরকারের কাছে জাতির আশা আরও বেশি ছিল, তবে সরকার যথাযথ সময় যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বিভিন্ন সময়ে ব্যর্থ হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, সরকারের কাছে আরও বেশি প্রত্যাশা ছিল। তবে নানা বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে যা অর্জন করেছে, এর বেশি হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া দরকার ছিল, সেগুলো নিতে ব্যর্থ হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির এ নেতা। 

নির্বাচন কমিশনকে প্রধান উপদেষ্টার চিঠি পাঠানোকে এক বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ উল্লেখ করে সালাউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, জাতি এর জন্যই অপেক্ষা করছিল। সংস্কার ও বিচারেও অগ্রগতি হয়েছে, বিএনপি সন্তুষ্ট। ভবিষ্যতেও জাতিকে এগিয়ে নিতে প্রধান উপদেষ্টার ভিশনকে বিএনপি গ্রহণ করবে।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য দ্রুত আইনকানুন প্রণয়ন হবে বলে প্রত্যাশা করছেন তিনি। এছাড়া তিনি বলেন, নির্বাচন সংক্রান্ত সাংবিধানিক সংস্কার নির্বাচিত সরকার করবে।

সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, বর্তমানে পুলিশের স্ট্রাকচার রাতারাতি পরিবর্তনের সুযোগ না থাকলেও নির্বাচন পরিচালনায় তাদের রাখতে হবে। তবে মূল ভূমিকা রাখবে সেনাবাহিনী। এ সময় তিনি আরও জানান, জনগণ যেখানে স্বচ্ছ নির্বাচন চায় সেখানে জনগণ ও প্রার্থীদের মানসিকতার কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা গৌণ হবে।

এদিকে, তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত সমমনা যেকোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট হতে পারে, তবে জোটের বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও জানিয়েছেন সালাহউদ্দিন আহমদ।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

বিএনপি সালাহউদ্দিন আহমদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জুলাই ঘোষণাপত্রে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন রয়েছে: রিজভী

জামায়াত শত বছর চেষ্টা করেও ক্ষমতায় আসতে পারবে না: হাবিব

বিএনপির শক্ত প্রতিপক্ষ হবে জামায়াত-এনসিপি ও ‘অন্যান্য’? 

বিজয় র‌্যালির কারণে যানজট-ভোগান্তিতে দুঃখ প্রকাশ বিএনপির

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হাসিনা ও ১৪ দলের বিচার করবে বিএনপি: গয়েশ্বর 

রাষ্ট্র সংস্কারের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে বিএনপির ৩১ দফা: ফখরুল

মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারীদের জনগণ ভোট দেবে না: মেজর হাফিজ

দখলদার, চাঁদাবাজদের জায়গা বিএনপিতে নেই: আমীর খসরু

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng