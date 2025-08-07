সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে ঘিরে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া ভুয়া তথ্য ও অপপ্রচার শনাক্ত করেছে ‘বাংলাফ্যাক্ট’।

বাংলাফ্যাক্ট-এর অনুসন্ধানে উঠে আসে, পিটার হাস ৫ আগস্ট বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন এমন দাবি করে একটি যাত্রী তালিকার ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ছবিতে দেখা যায়, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ‘দোলনচাঁপা ভিআইপি ২’ লাউঞ্জের যাত্রী তালিকায় তার নাম রয়েছে।
তবে বাংলাফ্যাক্ট যাচাই করে নিশ্চিত করেছে, ছবিটি ভুয়া এবং এতে প্রকাশিত তথ্য সত্য নয়।
অনুসন্ধানে দেখা যায়, ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া তালিকাটিতে প্রতিষ্ঠানের নাম হিসেবে ‘বাংলাদেশ বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ’ উল্লেখ আছে। অথচ এই নামে বাংলাদেশে বিমান সংক্রান্ত কোনো প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রতিষ্ঠানের আসল নাম ‘বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)’।
বাংলাফ্যাক্ট নিশ্চিত করেছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো ভিআইপি যাত্রী তালিকাটি ভুয়া এবং এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে করা হয়েছে।
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর ফ্যাক্টচেক ও মিডিয়া রিসার্চ টিম বাংলাফ্যাক্ট জানায়, দেশে চলমান গুজব, ভুয়া খবর ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে কাজ করছে তারা। একই সঙ্গে, যাচাই করা তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ।