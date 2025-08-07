সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

তাহসানের সঞ্চালনায় ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’এর ভিউ ১০০ কোটির বেশি

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০০
গেম শো ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’এর সঞ্চালক ছিলেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান। ছবি: বঙ্গ’র সৌজন্যে

বাংলাদেশের গেম শো ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের নাম ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’। বঙ্গ প্রযোজিত ও এনটিভিতে প্রচারিত এই শোর প্রথম সিজন আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। তার সাফল্য এক কথায় বিস্ময়কর, দাবি করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বঙ্গ সূত্র জানাচ্ছে, প্রতি সোমবার রাত ৯টা ৩০ টায় টিভির সামনে বসে থাকা দর্শকদের মধ্যে প্রতি চারজনের একজনই দেখতেন এই শো। সব প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে ইতোমধ্যে শোটি ছুঁয়েছে ১০০ কোটির বেশি ভিউ। পৌঁছেছে ১ কোটির বেশি ইউনিক দর্শকের কাছে। যা বাংলাদেশের গেম শো জগতে এটি এক অনন্য মাইলফলক।

শোয়ের প্রাণবন্ত সঞ্চালক ছিলেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান। আর পরিচালনায় ছিলেন ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্র। সিজনজুড়ে সারাদেশ থেকে আসা ৪৮টি পরিবার অংশ নিয়েছে শোতে। ঢাকার ব্যস্ততা থেকে শুরু করে গ্রামের প্রাণখোলা হাসি, সবকিছুই মিশেছে এই একটি মঞ্চে।

প্রতিটি পরিবার উপহার দিয়েছে হাসি, খুনসুটি আর ভালোবাসা। বাবার সঙ্গে সন্তানের দল, ভাইবোনের হালকা টানাপড়েন, কিংবা মায়ের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর, সব মিলিয়ে এটি হয়ে উঠেছিল পরিবারকেন্দ্রিক এক উষ্ণ আয়োজন।

প্রতিটি পর্বেই ছিল উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিযোগিতা আর আকর্ষণীয় পুরস্কার। পুরো সিজনে দেওয়া হয়েছে ৩০ লাখ টাকারও বেশি মূল্যমানের পুরস্কার, যা প্রতিযোগীদের মুখে হাসি আর পরিবারে আনন্দ এনেছে।

যারা মিস করেছেন এই আনন্দযাত্রা তাদের জন্য সুখবর হলো বঙ্গ প্ল্যাটফর্মে এখন পুরো সিজনের ২৪টি পর্ব একদম ফ্রি-তে দেখা যাবে।

