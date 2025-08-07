খুলনা মেডিক্যালের প্রিজন সেল থেকে পালিয়েছে মাদক মামলার আসামি

খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে মাদক মামলায় গ্রেপ্তার ইউসুফ (২৩) নামে এক আসামি পালিয়ে গেছে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে। ইউসুফ খুলনার খালিশপুর থানার আলমনগর মোড় এলাকার শাহজাহান হাওলাদারের ছেলে।
খালিশপুর থানার ওসি মো. রফিকুল ইসলাম জানান, বুধবার দুপুরে আলমনগর মোড় এলাকা থেকে ২০ পিস ইয়াবাসহ ইউসুফকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাতে তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়।
থানার এএসআই মো. নাসির উদ্দিন বলেন, “গ্রেপ্তারের পর ইউসুফ বুকে ব্যথার অভিযোগ করলে তাকে খুলনা মেডিক্যালে নেওয়া হয়। জরুরি বিভাগে চিকিৎসকরা তার রোগ নির্ণয় করতে না পারায় তাকে মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে রাত সাড়ে ৯টায় প্রিজন সেলে হস্তান্তর করে আমি থানায় ফিরে যাই।”
খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) মো. আবু তালেব বলেন, “প্রিজন সেলের ভেতরে নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশের, বাইরে কারারক্ষীদের। দুই পক্ষেরই গাফিলতি রয়েছে। অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।”
খুলনা জেলা কারাগারের জেল সুপার নাসির উদ্দিন প্রধান বলেন, “প্রিজন সেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কারারক্ষীদের গাফিলতি থাকলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”