সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রংপুরে গর্তে থেকে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩০
ছবি: সংগৃহীত

রংপুরে অবৈধ বালুর পয়েন্ট থেকে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় নুর মোহাম্মদ (৪৭) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোরে গঙ্গাচড়া উপজেলার বেতগাড়ি ইউনিয়নের সাতানী শেরপুর ছিটমহল এলাকার নিজবাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। নুর মোহাম্মদ ওই এলাকার লিয়াকত আলীর ছেলে। 

গঙ্গাচড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল এমরান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
 
তিনি বলেন, কি কারণে শিশুদের হত্যা করা হয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় পুলিশ নুর মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। 

নিহত শিশু মারুফের বাবা জাকিরুল ইসলাম ও মা রাশেদা বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, তাদের ছেলেকে মেরে ফেলা হয়েছে। তারা এর বিচার চান।

গঙ্গাচড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল মান্নান সাংবাদিকদের বলেন, শিশু মারুফ মিয়ার গলায় একটি বোতল ও রশি পেঁচানো ছিল।

ওসি আল এমরান বলেন, ‘দুটি শিশুর লাশ আমরা উদ্ধার করেছি। তাদের মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ আছে।’

গত মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে ছুটি থাকায় সকালের দিকে দুই শিশু খেলতে বের হয়। এরপর তারা আর বাড়িতে ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর গতকাল বুধবার বেলা দুইটার দিকে স্থানীয় লোকজন পার্শ্ববর্তী আজহারুল ইসলামের বালু তোলার গর্ত থেকে মারুফের মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে একই জায়গা থেকে স্থানীয় লোকজন ও গঙ্গাচড়া ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আরেক শিশু আবদুর রহমানের মরদেহ উদ্ধার করেন।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লাকসাম-মনোহরগঞ্জ সংসদীয় আসন পূর্নবহালের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি 

কোম্পানীগঞ্জে যুবদলের দু’গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ৬

নারায়ণগঞ্জ বিএনপির দুই নেতাকে একমাসের ডিটেনশনে পাঠিয়েছে আদালত

নেশাগ্রস্ত ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন মা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রামগতিতে নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, ৪ জেলে দগ্ধ

আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে গ্রেপ্তার শ্রমিক লীগ নেতা

পীরগঞ্জে কাভার্ড ভ্যান দুর্ঘটনায় চালক ও সহকারী নিহত

দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সুবিপ্রবি ও টেক্সটাইল শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng