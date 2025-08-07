সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নারায়ণগঞ্জ বিএনপির দুই নেতাকে একমাসের ডিটেনশনে পাঠিয়েছে আদালত

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৫
ছবি: সংগৃহীত

বেপরোয়া চাঁদাবাজিসহ নানা অভিযোগে নারায়ণগঞ্জ মহানগর শ্রমিক দলের আহ্বায়ক এস এম আসলাম ও জেলা তরুণ দলের সভাপতি টি এইচ তোফাকে একমাসের ডিটেনশনে পাঠিয়েছে আদালত।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেলে তাদের দু’জনকেই ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩(২) ধারায় ৩০ দিনের ডিটেনশনের জন্য বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করা হলে তিনি এ আদেশ দেন। এরপর বিকেলে এ দুই নেতাকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।এর আগেরদিন বুধবার গভীর রাতে এ দুই নেতাকে তাদের সিদ্ধিরগঞ্জের নিজ নিজ বাসা থেকে আটক করা হয়। 

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী।
তিনি বলেন, আটককৃতদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এস এম আসলামের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩(২) ধারায় এবং টি এইচ তোফার বিরুদ্ধে একই আইনের ১৫(৩)/২৫ ধারা ও দণ্ডবিধির ৪৩৫ ধারায় মামলা রয়েছে। ইতোমধ্যে তাদের ডিটেনশনের জন্য বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করা হয়েছে। ডিটেনশনের আদেশ পাওয়া সাপেক্ষে তোদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

 

 

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

বিএনপি সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কোম্পানীগঞ্জে যুবদলের দু’গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ৬

রংপুরে গর্তে থেকে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

স্কুল কমিটি নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষে আহত ১৫

নেশাগ্রস্ত ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন মা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রামগতিতে নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, ৪ জেলে দগ্ধ

আওয়ামী লীগ নিয়ে প্রবেশের অভিযোগ, দুধ দিয়ে বিএনপি অফিস ধুয়ে দিল ছাত্রদল

আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে গ্রেপ্তার শ্রমিক লীগ নেতা

পীরগঞ্জে কাভার্ড ভ্যান দুর্ঘটনায় চালক ও সহকারী নিহত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng