নারায়ণগঞ্জ বিএনপির দুই নেতাকে একমাসের ডিটেনশনে পাঠিয়েছে আদালত

বেপরোয়া চাঁদাবাজিসহ নানা অভিযোগে নারায়ণগঞ্জ মহানগর শ্রমিক দলের আহ্বায়ক এস এম আসলাম ও জেলা তরুণ দলের সভাপতি টি এইচ তোফাকে একমাসের ডিটেনশনে পাঠিয়েছে আদালত।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেলে তাদের দু’জনকেই ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩(২) ধারায় ৩০ দিনের ডিটেনশনের জন্য বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করা হলে তিনি এ আদেশ দেন। এরপর বিকেলে এ দুই নেতাকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।এর আগেরদিন বুধবার গভীর রাতে এ দুই নেতাকে তাদের সিদ্ধিরগঞ্জের নিজ নিজ বাসা থেকে আটক করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী।
তিনি বলেন, আটককৃতদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এস এম আসলামের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩(২) ধারায় এবং টি এইচ তোফার বিরুদ্ধে একই আইনের ১৫(৩)/২৫ ধারা ও দণ্ডবিধির ৪৩৫ ধারায় মামলা রয়েছে। ইতোমধ্যে তাদের ডিটেনশনের জন্য বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করা হয়েছে। ডিটেনশনের আদেশ পাওয়া সাপেক্ষে তোদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।