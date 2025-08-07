সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সেপ্টেম্বরে ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেছেন, দেশে বর্তমানে ৭ হাজার চিকিৎসকের সংকট আছে। আগামী সেপ্টেম্বরে ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগের পরিকল্পনা আছে সরকারের।

চিকিৎসকদের বৈষম্য দূর করতে ৭ হাজার সুপারনিউমারারি পদোন্নতির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি ৪৩ হাজার জ্যেষ্ঠ নার্সের মধ্যে কয়েকজনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাজধানীর মিন্টো রোডে শহীদ আবু সাঈদ আন্তর্জাতিক কনভেনশন হলে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘বিভিন্ন পক্ষ একে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা করায় কাজের গতি আরও কমে গেছে। তবে আমরা ডিজিটাইজেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, যাতে পদোন্নতিতে কোনো ধরনের বাণিজ্য না হয়।’

উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশের স্বাস্থ্যখাত একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও তা সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম কাজ ছিল আন্দোলনের শহীদদের তালিকা প্রকাশ এবং আহতদের চিকিৎসা নিশ্চিত করা। এ পর্যন্ত ৭৮ জন আহতকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে চারজনকে জরুরি ভিত্তিতে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়েছে।

অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন নিয়ে জটিলতার কথা তুলে ধরে উপদেষ্টা বলেন, প্রতিবেশী দেশে না গিয়ে যাতে দেশেই অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়, সেজন্য আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংশোধিত আইন আগামী সপ্তাহেই প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ হতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে নূরজাহান বেগম বলেন, সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিছু কলেজ একীভূত করার পরিকল্পনাও রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের ক্ষতির চেয়ে বরং শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এ ছাড়া, মেডিকেল কলেজের অনেক হোস্টেলে থাকার মতো পরিবেশ নেই। তাই ১৯টি নতুন ছাত্রাবাস তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে ১০ হাজার শিক্ষার্থী থাকতে পারবে।

