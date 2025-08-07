সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা হলেই দেশে ফিরবেন তারেক রহমান

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৩

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির জানিয়েছেন, নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা হলেই দেশে ফিরবেন তারেক রহমান। আগামী নির্বাচনে তারেক রহমান একাধিক আসনে প্রার্থী হতে পারেন।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেলে একটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য জানান তিনি।

হুমায়ুন কবির বলেন, চলতি বছরের ১৩ জুলাই লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন।

বৈঠকে আলোচনা নিয়ে তিনি জানান, একান্ত এই বৈঠকে আগামী নির্বাচন ও সরকার গঠন নিয়ে বিএনপির ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী নির্বাচনে জয় পেলে কেমন দেশ গড়তে চায় বিএনপি কিংবা নির্বাচনী রুপরেখা নিয়েইবা দলটির ভাবনা কী? এমন সব মৌলিক বিষয় নিয়ে বৈঠক করেছেন তারা।

তথ্যসূত্র: সমকাল

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি তারেক রহমান

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
