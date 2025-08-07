সেকশন

শেরপুরে বাস খাদে পড়ে প্রাণ গেল তিন মাস বয়সী এক  শিশুর, আহত ২০

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৬

শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে যাত্রীবাহী একটি বাস খাদে পড়ে তিন মাস বয়সী শিশু সোহেল নিহত হয়েছেন এবং এতে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে শেরপুর-ঝিনাইগাতী সড়কের খৈলকুড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহত সোহেল ঝিনাইগাতী উপজেলার নলকুড়া ইউনিয়নের ডাকাবর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।   

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আকাশ-বিকাশ পরিবহনের বাসটি ৩০-৩৫ জন যাত্রী নিয়ে শেরপুর থেকে ঝিনাইগাতীর দিকে যাচ্ছিল। দুপুর ১২টার দিকে খৈলকুড়া এলাকায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি পুকুরে পড়ে যায়। এতে ২০ জন আহত হন এবং শিশু সোহেল নিখোঁজ হয়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ উদ্ধারকাজ শুরু করেন। আহতদের উদ্ধার করা গেলেও শিশু সোহেল নিখোঁজ ছিল। প্রায় তিন ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তার মৃতদেহ উদ্ধার করেন। আহত যাত্রীরা সবাই ঝিনাইগাতী এলাকার বাসিন্দা। দুর্ঘটনার পরপরই বাসের চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়। বাসটি জব্দ করেছে পুলিশ।

ঝিনাইগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল আমিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

