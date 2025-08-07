গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৮০০ জনেরও বেশি ক্রীড়াবিদ নিহত

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধা গাজা উপত্যকায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় ৮০০ জনেরও বেশি ক্রীড়াবিদ নিহত হয়েছেন। তারা বোমাবর্ষণ ও দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছেন।
ফিলিস্তিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (পিএফএ) জানিয়েছে, গত ২২ মাসে গাজায় নিহত ৮০৮ জন ক্রীড়াবিদের মধ্যে ৪২১ জন ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। নিহতদের মধ্যে অনেকেই অল্পবয়সী ছিল।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) জানিয়েছে, একই সময়ে ইসরায়েলি বাহিনী গাজাজুড়ে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের আশ্রয়দানকারী ৫০০টিরও বেশি স্কুলে বোমা হামলা চালিয়েছে।
এই হামলার ফলে শত শত ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে এবং সমস্ত স্কুল হয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
নিহতের সংখ্যা ৬১ হাজার ছাড়িয়েছে
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অঞ্চলটিতে ইসরায়েলের গণহত্যা যুদ্ধে কমপক্ষে ৬১ হাজার ২৫৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৯৭ জন ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা গেছেন।
মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায়ও ১০০ জনের লাশ হাসপাতালে আনা হয়েছে। একই সময়ে ৬০৩ জন আহত হয়েছেন।