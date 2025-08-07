১ বছরের মধ্যে অক্সিজেনের ভাঙা সেতু নির্মাণ করা হবে: চসিক মেয়র

চট্টগ্রামের অক্সিজেন এলাকায় শীতল ঝরনাখালের ওপর অবস্থিত পুরনো সেতুটি ধসে পড়েছে। ধসে পড়া সেতুটি পরিদর্শনে এসে এক বছরের মধ্যে সেতুটি পুনর্নির্মাণের ঘোষণা দেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে ধসে পড়ে সেতুটি। খবর পেয়েই পরিদর্শনে আসেন চসিক মেয়র।
পরিদর্শনে এসে শাহাদাত হোসেন জানান, এই সেতুটি প্রায় ৫০ বছর পুরোনো। আমরা বর্ষার পরে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করেছিলাম। প্রকল্পটির ব্যয় হতে পারে আট থেকে নয় কোটি টাকা। বর্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কাজ শুরু করব।
এক বছরের মধ্যে নির্মাণ করা হবে জানিয়ে চসিক মেয়র বলেন, পুরনো সেতুটির জায়গায় ২০ ফুট প্রশস্ত ব্রিজের পরিবর্তে ৬০ ফুট প্রশস্ত একটি নতুন ব্রিজ নির্মাণ করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে ভারী যানবাহনের চাপেও সেটি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
জনগণকে সাময়িক ভোগান্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে মেয়র বলেন, আমরা ট্রাফিক বিভাগকে অনুরোধ করেছি ভারী যান চলাচলের জন্য বিকল্প রুট নির্ধারণ করতে। ডিসি ট্রাফিক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ইতোমধ্যেই নাসিরাবাদ হয়ে একটি অল্টারনেটিভ রোড প্রস্তুত করেছেন, যেখানে ভারী যানবাহনগুলো চলবে। অক্সিজেন এলাকা দিয়ে শুধুমাত্র হালকা যান চলাচল করবে।