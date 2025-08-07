সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দেশে শরিয়তবিরোধী কোনো আইন হবে না: সালাহউদ্দিন

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৩
সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে ইসলাম, কোরআন-সুন্নাহর বিপরীতে শরিয়তবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ।

বৃহস্পতিবার (৭ জুলাই) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সঙ্গে বিএনপির লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন। রাজধানীর মহাখালীতে গাউসুল আজম জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে এই বৈঠক হয়।

সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ হোক, আমরা (বিএনপি) সেটা চাই। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাঙ্গনকে একটি নির্ধারিত দলীয় রাজনীতির অঙ্গণে পরিণত করতে চাই না।’

তিনি আরও বলেন, ‘এদেশে আমরা যেমন বলি, কোরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না, শরীয়াহবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না। এসব বক্তব্য তারাও (ইসলামী দলগুলো) দেয়, আমরাও দেই।’

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, ‘সব মতাদর্শের মানুষের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে আইন প্রণয়ন করা যায়, তাহলে সে আইন বাস্তবায়ন করা যায়। কিন্তু বিশাল জনগোষ্ঠীর মতামতের বাইরে যদি কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়, সেই আইনটা কিন্তু বাস্তবায়ন করা যায় না বা বাস্তবায়ন করাটা কঠিন।’

বিএনপি এরই মধ্যে ‘রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, ইসলামপন্থি, সবার সাথে’ কথা বলেছে উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, হেফাজতে ইসলামের নায়েবের সাথে দেখা করেছি, হাটহাজারী মাদ্রাসায় গিয়েছি, শর্ষিনা পীরের সাথে দেখা করেছি, আলিয়া লাইনের সমস্ত মুরুব্বি-নেতৃত্বের সাথে কথা বলেছি। 

তিনি বলেন, ‘উদ্দেশ্য একটা– বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠীকে আমরা একত্রিত করে, সমন্বিত করে, ঐক্যবদ্ধ করে এমনভাবে দেশ পরিচালনা করতে চাই, যেখানে বিভক্তি থাকবে না।’

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

বিএনপি শরিয়া আইন সালাহউদ্দিন আহমদ

