ব্যালন ডি'অরের সংক্ষিপ্ত তালিকায় এমবাপে-বেলিংহাম-দেম্বেলে, নেই মেসি-রোনালদো

তবে টানা দ্বিতীয়বারের মতো ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসি মনোনয়ন থেকে বাদ পড়েছেন, যা এই পুরস্কারের ইতিহাসে এক নতুন মোড়।
ফুটবলে অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত পুরস্কার ব্যালন ডি'অরের ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে বৃহস্পতিবার। পুরুষ ও মহিলাদের ফুটবলে সেরা খেলোয়াড়, কোচ এবং ক্লাবকে সম্মান জানাতে বেশ কয়েকটি পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের নাম ঘোষণা করেছে ফরাসী সাময়িকি।
প্যারিসের থিয়েটার ডু শ্যাটেলেতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করা হয়। ফ্রান্স ফুটবল কর্তৃক প্রদত্ত এই পুরস্কারের ৬৯তম সংস্করণে, নারী ফুটবলার, গোলরক্ষক, কোচ এবং তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন পুরস্কার চালু করা হয়েছে।
এই বছর থেকে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার বার্ষিক পদ্ধতির পরিবর্তে মৌসুমভিত্তিক দেওয়া হবে - অর্থাৎ ১ আগস্ট ২০২৪ থেকে ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে সেরা বেছে নাওয়া হবে।
এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই পুরস্কারে আধিপত্য দেখানো দুই মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবং লিওনেল মেসি টানা দ্বিতীয়বারের মতো মনোনীতদের তালিকায় নেই।
আগামী ২২ সেপ্টেম্বর এই তালিকা থেকে বর্ষসেরা ফুটবলার বেছে নেওয়া হবে।
পুরুষদের ব্যালন ডি'অর ২০২৫ মনোনীতদের তালিকা: উসমান দেম্বেলে (পিএসজি এবং ফ্রান্স), জিয়ানলুইজি ডোনারুম্মা (পিএসজি এবং ইতালি), জুড বেলিংহ্যাম (রিয়াল মাদ্রিদ এবং ইংল্যান্ড), দিজিয়ে দুয়ে (পিএসজি এবং ফ্রান্স), ডেনজেল ডামফ্রিস (ইন্টার মিলান এবং নেদারল্যান্ডস), সেরহউ গুইরাসি (বরুসিয়া ডর্টমুন্ড এবং গিনি), আর্লিং হালান্ড (ম্যান সিটি এবং নরওয়ে), ভিক্টর গায়োকেরেস (আর্সেনাল এবং সুইডেন), আশরাফ হাকিমি (পিএসজি এবং মরক্কো),হ্যারি কেইন (বায়ার্ন মিউনিখ এবং ইংল্যান্ড), খিচা কোয়ারাটস্কেলিয়া (পিএসজি এবং জর্জিয়া), রবার্ট লেভানদভস্কি (বার্সেলোনা এবং পোল্যান্ড), অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার (লিভারপুল এবং আর্জেন্টিনা), লাউতারো মার্টিনেজ (ইন্টার মিলান এবং আর্জেন্টিনা), স্কট ম্যাকটোমিনে (নাপোলি এবং স্কটল্যান্ড), কিলিয়ান এমবাপে (রিয়াল মাদ্রিদ এবং ফ্রান্স), নুনো মেন্ডেস (পিএসজি এবং পর্তুগাল), জোয়াও নেভেস (পিএসজি এবং পর্তুগাল), পেদ্রি (বার্সেলোনা এবং স্পেন), কোল পালমার (চেলসি এবং ইংল্যান্ড), মাইকেল ওলিসে (বায়ার্ন মিউনিখ এবং ফ্রান্স), রাফিনহা (বার্সেলোনা এবং ব্রাজিল), ডেকলান রাইস (আর্সেনাল এবং ইংল্যান্ড), ফ্যাবিয়ান রুইজ (পিএসজি এবং স্পেন),ভার্জিল ভ্যান ডাইক (লিভারপুল এবং নেদারল্যান্ডস), ভিনিসিয়াস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ এবং ব্রাজিল), মোহামেদ সালাহ (লিভারপুল এবং মিশর), ফ্লোরিয়ান ভির্টজ (লিভারপুল এবং জার্মানি), ভিতিনহা (পিএসজি এবং পর্তুগাল), লামিন ইয়ামাল (বার্সেলোনা এবং স্পেন)