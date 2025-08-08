সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শরিক ও সমমনাদের নিয়ে নির্বাচনি জোট করতে পারে বিএনপি: সালাহউদ্দিন

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৩০

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, যুগপত্ আন্দোলনে থাকা দলগুলোকে নিয়ে নির্বাচন করতে চায় বিএনপি। সমমনাদের নিয়ে নির্বাচনি জোটও হতে পারে। আমাদের মতো মাইনডেড যারা আছে, যাদের নিলে একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে পারব, সে হিসেবে আমাদের জোট গঠনের চেষ্টা হবে। তবে এখন পর্যন্ত আমাদের জোট গঠনের কোনো পরিকল্পনা ঘোষিত হয়নি। তবে জোট করব না এমনও নয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গুলশানে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সালাহউদ্দিন বলেন, আমরা দক্ষিণপন্থাও না, উত্তরপন্থাও না। আমরা বাংলাদেশপন্থি। মধ্যপন্থাতে বিশ্বাস করি। সে জন্য সকল রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক শক্তি, যারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে রাজনীতি করে, তাদের সাথে কথা বলছি। আমরা একটি গণমানুষের দল হিসেবে বিএনপিকে মনে করি। সেই হিসেবে আমরা সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। এ দেশের রাজনীতিতে পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি করতে চাই; যাতে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে আদর্শিক মতপার্থক্য থাকলেও সবাই যাতে জাতীয় স্বার্থে এক জায়গায় বসতে পারি। সে রকম একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। এ জন্য সকল পন্থির সঙ্গে আমরা আলোচনা করছি।

নির্বাচন কমিশনে প্রধান উপদেষ্টার চিঠি নিয়ে তিনি বলেন, রাজনীতির দাবি ছিল, অন্তত আগামী রমজানের আগেই যেন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংস্কারের বিষয়ে মোটামুটি একটা জাতীয় ঐকমত্য নিশ্চিত হয়েছে। জুলাই জাতীয় সনদও প্রস্তুত হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি নির্বাচন সালাহউদ্দিন আহমদ

