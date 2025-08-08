সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মন্ত্রীর সঙ্গে প্রযোজক, পরিচালক ও তারকাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত

কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে বাংলা সিনেমা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৯
অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অভিনেতা দেব ও পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলি। ছবি: সংগৃহীত

মেগাবাজেটের হিন্দি সিনেমার একচেটিয়া দাপটে কলকাতার প্রেক্ষাগৃহ হারাতে বসেছে বাংলা সিনেমা। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই খরা কাটিয়ে বাংলা সিনেমাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) টালিগঞ্জে আয়োজন করা হয় এক বিশেষ বৈঠকের। যেখানে উপস্থিত ছিল ইন্ডাস্ট্রিজের নামী প্রযোজক, পরিচালক ও তারকারা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নন্দনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তারা। অভিযোগ তোলা হয়, মেগাবাজেটের হিন্দি ছবির দাপটে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বাংলা সিনেমাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার ব্যবসার অজুহাতে বাংলা ছবির শো কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে এমন মাত্রায়, যা সরাসরি প্রভাব ফেলছে স্থানীয় ছবির আয়ে।

এর আগে এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির হস্তক্ষেপ চান পরিচালক-প্রযোজকরা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আয়োজিত হয় বৃহস্পতিবারের এই বৈঠক।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে বৈঠকে প্রযোজক, পরিচালক ও তারকারা। ছবি: সংগৃহীত

বৈঠকের পর পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলি বলেন, ‘বাংলা সিনেমার জন্য খুব ইতিবাচক বৈঠক হল। পরিবেশকদের কাছে নাকি মুম্বাই থেকে এরকম শর্ত আসে যে- সিংগেল স্ক্রিনের ক্ষেত্রে চারটে শোয়েই হিন্দি ছবি চালাতে হবে। বাংলা সিনেমা চালালে হিন্দি ছবি দেবে না। যেহেতু হিন্দি সিনেমার আয় খুব ভালো, সেক্ষেত্রে পরিবেশকরা নিরুপায় হয়ে শর্তে রাজি হয়। ফলে বাংলা সিনেমা বিপদে পড়ে। সেটা নিয়েই আমাদের আজকের বৈঠক। পশ্চিমবঙ্গে কোনো প্রেক্ষাগৃহ বাংলা ছবি নিতে অস্বীকার করতে পারবে না। সেটা সামাঞ্জস্য বজায় রেখে শো দিতে হবে। এবং কোনো বাংলা ছবি যদি ভালো ব্যবসা না করে তাহলে তা সরিয়ে দেওয়ার অধিকার থাকবে হল মালিকের।’

বৈঠক শেষে দেব জানালেন, ‘খুব ইতিবাচক বৈঠক হল। বাংলায় বাংলা সিনেমা চলবে না, সেটা তো অত্যন্ত দুঃখজনক। সবকয়টা হলকে একটা শোতে হলেও বাংলা সিনেমা চালাতে হবে, তেমনটাই আলোচনা হলো।’

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের মন্তব্য, ‘আজকের বৈঠকে খানিকটা সমাধানের পথ পাওয়া গেছে। আমি এখনও বলব, যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটা আগে প্রয়োগ হোক। আমরা খুব খুশি হব।’

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

পশ্চিমবঙ্গ টালিউড সিনেমা হল দেব ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত সিনেমা নির্মাতা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বাংলাকে ‘বাংলাদেশি ভাষা’ উল্লেখ করে দিল্লি পুলিশের চিঠি, পরিচালকের ক্ষোভ প্রকাশ

গণ-অভ্যুত্থান দিবসে ‘দেশ’ নামে নতুন সিনেমার ঘোষণা নিরবের

শান্তাকে হোটেলে ডাকেননি, তাকে চেনেনই না- জানালেন শ্রাবন্তীর প্রাক্তন স্বামী

হিরোশিমা দিবস আজ, ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় নিয়ে অস্কারজয়ী সিনেমা ‘ওপেনহাইমার’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সেলুলয়েডে লড়াই, সংগ্রাম আর বিপ্লবের গল্পগাঁথা

দেব-শুভশ্রী জুটিকে সম্মান করি, ঈর্ষা করি না: রাজ চক্রবর্তী

যদি বুক চিড়ে দেখাতে পারতাম কতটা ভালোবাসি, শুভশ্রীকে পাশে নিয়ে দেব

‘‌রাত ১২টায় ফোন দিয়ে কাজের জন্য ডাকেন, অথচ পয়সা দেন না’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng