সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেন শহীদ সাংবাদিক তুরাবের ভাই

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:২২
ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিলেট জেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন আবুল আহসান জাবুর। তিনি গত বছরের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সিলেট নগরের বন্দরবাজার এলাকায় পুলিশের গুলিতে শহীদ সাংবাদিক এ টি এম তুরাবের বড় ভাই।

এদিকে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত পৌনে ১২টার দিকে নিজের পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন আবুল আহসান জাবুর। তিনি বলেন, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কারণে তিনি সংগঠনকে যথাযথভাবে সময় দিতে পারছিলাম না। এ কারণে জেলার প্রধান সমন্বয়কারী বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি।

পদত্যাগপত্রে জাবুর লিখেছেন, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী জাতীয় নাগরিক পার্টির সিলেট জেলার একজন সদস্য ও জেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী। আমি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকায় দলের কার্যক্রমে সময় দিতে পারছি না। তাই স্বপদে বহাল থাকা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তে পড়ে না। উক্ত কারণে আমি স্বেচ্ছায় দলের সব পদ থেকে অব্যাহতি নিচ্ছি। অদ্য সাংগঠনিকভাবে পদত্যাগ করলাম।

জাবুরের পদত্যাগের বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিপির সিলেট জেলার প্রধান সমন্বয়কারী নাজিম উদ্দীন শাহান  বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে বলেন, তিনি মৌখিকভাবে আমাদের বিষয়টি জানিয়েছেন। এখনো এ-সংক্রান্ত তার লিখিত কিছু পাইনি। তাই তিনি পদত্যাগ করেছেন, এটা এখনো বলা যাবে না। তবে এ বিষয়ে কথা বলতে তাকে নিয়ে আমরা শিগগিরই বসবো।

এর আগে, গত ১৮ জুন রাতে এনসিপির ৩১ সদস্যবিশিষ্ট সিলেট জেলা ও ২১ সদস্যবিশিষ্ট মহানগর শাখার সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করা হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলমের স্বাক্ষরিত এ কমিটি এনসিপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশ করা হয়। তাদের ঘোষিত জেলা কমিটিতে আবুল আহসান জাবুর যুগ্ম সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পান।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

রাজনীতি সিলেট পদত্যাগ এনসিপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কলকাতায় ‘পার্টি অফিস’ খুলে চলছে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম

গাজীপুরে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা জাতির জন্য অশনি সংকেত: পরওয়ার

নোয়াখালীতে অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় জামায়াত নেতা নিহত

শরিক ও সমমনাদের নিয়ে নির্বাচনি জোট করতে পারে বিএনপি: সালাহউদ্দিন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপি ভোটে জিতলে তারেক রহমান হবেন প্রধানমন্ত্রী: হুমায়ূন কবির

সোশ্যালে শোকজের জবাব হাসনাতের, ক্ষোভ ঝারলেন গোয়েন্দা সংস্থা ও মিডিয়ার ওপর

নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা হলেই দেশে ফিরবেন তারেক রহমান

‘জুলাই ঘোষণাপত্রে বিশাল জনগোষ্ঠীর অবদানকে বাদ দেওয়া হয়েছে’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng