সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হচ্ছেন আরবাজ, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর সঙ্গে জনসমক্ষে দিলেন সুখবর

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:২২
বলিউড অভিনেতা আরবাজ খান ও তার স্ত্রী সুরা খান। ছবি: সংগৃহীত

খুব শিগগির খান পরিবারে নতুন অতিথির আগমন ঘটতে চলেছে। বলিউড ভাইজানখ্যাত অভিনেতা সালমান খান চাচা হতে যাচ্ছেন। 

সালমানের ভাই অভিনেতা ও নির্মাতা আরবাজ খান দ্বিতীয়বারের মতো বাবা হতে চলেছেন। স্ত্রী সুরা খান বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। এতদিন পাপারাজ্জিদের চোখ এড়িয়ে চললেও সম্প্রতি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যে এলেন এ নির্মাতা।

আরবাজ খান ও সুরা খান। ছবি: সংগৃহীত

এর আগে অভিনেত্রী মালাইকা অরোরার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর দীর্ঘদিন মডেল জর্জিয়া অ্যান্দ্রিয়ানির সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন আরবাজ খান। যদিও সেই সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়নি। হঠাৎ করেই রূপটান শিল্পী সুরা খানের সঙ্গে ঘর বাঁধেন এ অভিনেতা। এখন তারা অপেক্ষায় আছেন প্রথম সন্তানের জন্য, যা আরবাজের জীবনে দ্বিতীয়বার বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। 

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্মাতা আরবাজ খানের ৫৮তম জন্মদিনের আগের রাতে স্ত্রীকে নিয়ে পোজ দিতে দেখা যায় তাকে। প্রথমে ক্যামেরার সামনে আসতে না চাইলেও পরে স্বামীর হাত ধরে হাসিমুখেই পোজ দেন সুরা খান।

পেশায় একজন জনপ্রিয় রূপটান শিল্পী সুরা খান। আরবাজ খানের সঙ্গে বিয়ের পর থেকেই তারা ছিলেন একান্তে, আলোচনার বাইরে। তবে এবার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর হাত ধরে জনসমক্ষে এসে খুশির খবর যেন নিজের মুখেই জানান দিলেন অভিনেতা।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

বলিউড আরবাজ খান অভিনেতা নির্মাতা

