শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কক্সবাজার ছেড়েছেন এনসিপি নেতারা

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৮
ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজার ছেড়েছেন ‘ভ্রমণে’ গিয়ে রাজনীতিতে নানা গুঞ্জন নিয়ে আলোচনায় থাকা এনসিপির শীর্ষস্থানীয় পাঁচ নেতা। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ১২টার পর এনসিপির নেতারা হোটেল ত্যাগ করেন। 

এর আগে, গত ৫ আগস্ট জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বার্ষিকীর দিন কক্সবাজার সফরে যান তারা। 

হোটেল কর্তৃপক্ষসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংশ্লিষ্টরা জানান, বৃহস্পতিবার সকালে এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে বের হলেও দলের অপর চার নেতা হোটেলেই অবস্থান করছিলেন। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে গাড়িতে করে বান্দরবান ঘুরতে যান। তবে তারা রাতে সেখান থেকে হোটেলে ফেরেননি।

এদিকে হোটেল প্রাসাদ প্যারাডাইজের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) ইয়াকুব আলী বলেন, এনসিপি নেতারা বেলা ১২টা পর্যন্ত হোটেল কক্ষ বুকিং রেখেছিলেন। সকালে দু’জন সস্ত্রীক ঘুরতে বের হলেও রাতে হোটেলে ফিরেননি। অন্যরা হোটেলে অবস্থান করছিলেন। রাত সাড়ে ১২টার পরপরই তারা দুটি গাড়িযোগে হোটেল ছেড়ে চলে যান।

এর আগে, মঙ্গলবার কক্সবাজার সফরে যান এনসিপির শীর্ষ শীর্ষস্থানীয় পাঁচ নেতা- হাসনাত আবদুল্লাহ, সারজিস আলম, তাসনিম জারা, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, খালিদ সাইফুল্লাহ ও সারজিসের স্ত্রী আয়শা খানম। এরপর শুরু হয় নানা গুঞ্জন। এর মধ্যেই তারা উখিয়ার ইনানীতে সী পার্ল হোটেলে এক রাত অবস্থান করে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সুগন্ধা পয়েন্ট সংলগ্ন হোটেল প্রাসাদ প্যারাডাইজে উঠেন।

বুধবার দুপুর পৌনে ১টায় সী পার্ল হোটেল ছাড়েন এনসিপি নেতারা। এরপর বিকেলে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের সুগন্ধা পয়েন্ট সংলগ্ন হোটেল প্রাসাদ প্যারাডাইজে ওঠেন।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

কক্সবাজার রাজনীতি এনসিপি

