গাড়ি পার্কিং-এর জায়গাকে কেন্দ্র করে প্রাণ হারালেন বলিউড অভিনেত্রী হুমা কুরেশির চাচাতো ভাই আসিফ কুরেশি (৪২)। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) গভীর রাতে দিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ এই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতোমধ্যে দু’জনকে গ্রেপ্তার করেছে। উদ্ধার হয়েছে খুনের অস্ত্রও।
পুলিশের বরাত দিয়ে আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ দিল্লির জঙ্গপুরা ভোগাল বাজার লেনে একটি স্কুটার পার্কিং নিয়ে প্রতিবেশী কয়েকজনের সঙ্গে আসিফের বিরোধ শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই সেই ছোটখাটো কথা-কাটাকাটি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। একপর্যায়ে অভিযুক্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আসিফের ওপর হামলা চালায়।
গুরুতর আহত অবস্থায় আসিফকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহত আসিফের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, এর আগেও অভিযুক্তদের সঙ্গে তাদের গাড়ি পার্কিং নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। কিন্তু সেই সময় তা এমন ভয়ংকর রূপ নেয়নি।
আসিফের স্ত্রী বলেন, ‘আমার স্বামী কাজ থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন আমাদের বাড়ির সামনে প্রতিবেশীর স্কুটার রাখা। সেটি সরাতে বলা হলে দুজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। ঝগড়ার একপর্যায়ে প্রতিবেশী আমার স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন।’
এদিকে পুলিশ ইতোমধ্যেই খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রটি উদ্ধার করেছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) এই দুই অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হবে। ঘটনার আরও তদন্তের জন্য পুলিশ আশেপাশের প্রতিবেশী এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।
উল্লেখ্য, গত ১৪ জুলাই দিল্লির আরকে পুরম এলাকায় গাড়ি পার্কিং নিয়ে এমন আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। সে সময় পার্কিংয়ের ঝামেলাকে কেন্দ্র করে এক বাইক মেকানিক একজন ব্যক্তিকে গাড়ির ভেতরেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিলেন। তবে সময়মতো তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান তিনি।