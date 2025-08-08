বিমানের টয়লেটের ‘ফ্লাশ' কাজ না করায় ঢাকায় ফিরলো আবুধাবিগামী ফ্লাইট

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বৃহস্পতিবার রাত ১২টা ২৩ মিনিটে আবুধাবির উদ্দেশে উড্ডয়ন করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিজি-৩২৭ ফ্লাইট। তবে আকাশে ওঠার প্রায় এক ঘণ্টা পর উড়োজাহাজটি ফিরিয়ে আনা হয় ঢাকায়।
উড়োজাহাজটির তিনটি টয়লেটের ফ্লাশ কাজ না করায় যাত্রীরা পড়েন চরম অস্বস্তিতে। পরিস্থিতি বিবেচনায় ঢাকায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেন পাইলট। রাত ১টা ৩১ মিনিটে বিমানটি শাহজালালে নিরাপদে অবতরণ করে।
পরে রাত ৩টা ৩৮ মিনিটে যাত্রীদের আরেকটি উড়োজাহাজে করে আবুধাবি পাঠানো হয়। তবে সেই বিকল্প উড়োজাহাজটি মূলত ব্যাংককগামী বিজি-৩৮৮ ফ্লাইটের জন্য নির্ধারিত ছিল, যার ফলে ওই ফ্লাইট নির্ধারিত সময়ে ছেড়ে যেতে পারেনি। বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ব্যাংককগামী ফ্লাইটটি শনিবার (৮ আগস্ট) বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাবে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগের ব্যবস্থাপক তাহের আল মাসুদ খান জানিয়েছেন, ফেরত আসা উড়োজাহাজটির ত্রুটি সারানো হয়েছে এবং যাত্রীরা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছেছেন।
এর আগেও বিমানের ফ্লাইটে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। ৬ আগস্ট ব্যাংককগামী একটি ফ্লাইট উড্ডয়নের এক ঘণ্টা পর ইঞ্জিনে অস্বাভাবিক কম্পন শনাক্ত হলে সেটিও ঢাকায় ফিরে আসে। তখনও যাত্রীদের অন্য উড়োজাহাজে গন্তব্যে পাঠানো হয়।
এ ছাড়া, ২৮ জুলাই দাম্মামগামী একটি বোয়িং ৭৭৭-ইআর উড়োজাহাজও একই ধরনের সমস্যার মুখে পড়ে। আকাশে এক ঘণ্টা ওড়ার পর সেটিও ফিরে আসে শাহজালালে।