আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ, প্রধান উপদেষ্টার কাছে জামিন আবেদন

গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের আইসিউতে ভর্তি করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় কারাগারের একটি সূত্র ও মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী আয়েশা সুলতানা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
জানা যায়, গত ৪ আগস্ট বার্ধক্যজনিত রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এইদিকে মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী আয়েশা সুলতানা বলেন, ‘গত ৫ আগস্ট মধ্যরাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় কারাগারের হাসপাতাল থেকে তাকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক জটিলতা থাকায় দ্রুত আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে। তার দ্রুত জামিন ও উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন করেছি।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত বছরের ২৭ অক্টোবর রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ মোশাররফ হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাকে আদালতে হাজির করা হলে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিয়াদুর রহমান তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।