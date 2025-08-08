সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ, প্রধান উপদেষ্টার কাছে জামিন আবেদন

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৬
ছবি: সংগৃহীত

গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের আইসিউতে ভর্তি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কারাগারের একটি সূত্র ও মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী আয়েশা সুলতানা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, গত ৪ আগস্ট বার্ধক্যজনিত রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এইদিকে মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী আয়েশা সুলতানা বলেন, ‘গত ৫ আগস্ট মধ্যরাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় কারাগারের হাসপাতাল থেকে তাকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক জটিলতা থাকায় দ্রুত আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে। তার দ্রুত জামিন ও উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন করেছি।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত বছরের ২৭ অক্টোবর রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ মোশাররফ হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাকে আদালতে হাজির করা হলে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিয়াদুর রহমান তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

আওয়ামী লীগ রাজনীতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপি ক্ষমতায় এলে কোরআনবিরোধী কোনো আইন হবে না: সালাহউদ্দিন

নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ না হলে দেশে গৃহযুদ্ধ হতে পারে: শামীম

ওবায়দুল কাদের জানালেন আওয়ামী লীগকে অর্থ দিচ্ছে কারা

কক্সবাজার ছেড়েছেন এনসিপি নেতারা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেন শহীদ সাংবাদিক তুরাবের ভাই

কলকাতায় ‘পার্টি অফিস’ খুলে চলছে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম

গাজীপুরে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা জাতির জন্য অশনি সংকেত: পরওয়ার

নোয়াখালীতে অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় জামায়াত নেতা নিহত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng