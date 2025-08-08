সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
ইউক্রেনের হয়ে যুদ্ধের মাঠে গিয়ে ব্রিটিশ ভাড়াটে সেনা নিহত

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০২
স্ত্রীর সঙ্গে অ্যালান রবার্ট উইলিয়ামস (ডানে)। ছবি: সংগৃহীত

ইউক্রেনীয় সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে চুক্তি সইয়ের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে একজন ব্রিটিশ ভাড়াটে সৈনিক নিহত হয়েছেন।

দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, ইউক্রেনের খারকভ অঞ্চলের ব্যাটলগ্রুপ এলাকায় অ্যালান রবার্ট উইলিয়ামস নামের ওই ব্রিটিশ নাগরিক নিহত হন।

উইলিয়ামস ইউক্রেনের বাহিনীর সঙ্গে গত ১০ জুন চুক্তিতে সই করেন। ২ আগস্ট যুদ্ধ চলাকালে তার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অ্যালান রবার্ট উইলিয়ামস। ছবি: সংগৃহীত

টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন অনুসারে, খারকভ অঞ্চলের লিপটসি শহরে তাকে হত্যা করা হয়। তার মৃতদেহ এখনো পাওয়া যায়নি। তাই তাকে নিখোঁজ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তবে তার সহযোদ্ধারা তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রতিবেদন অনুসারে, উত্তর-পশ্চিম ইংল্যান্ডের মার্সিসাইডের মোরেটনের বাসিন্দা ৩৫ বছর বয়সী উইলিয়ামস চাকরি হারানোর পর গত ৭ মার্চ ইউক্রেন চলে যান। এর আগে তার যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

ব্রিটেনে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার পর তিনি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছিলেন। তাকে সেসময় হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়েছিল।

ডেইলি টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, তার ৪০ বছর বয়সী স্ত্রী এবং ১২ বছর বয়সী মেয়ে তাকে ইউক্রেনে যেতে মানা করেছিলেন।

