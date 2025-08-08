সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ওপেনএআইয়ের ‘জিপিটি-৫’ মডেল সবার জন্য বিনামূল্যে ব্যবহারের ঘোষণা মাইক্রোসফটের

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৪
প্রতীকী ছবি। সংগৃহীত

ওপেনএআইয়ের বহুল প্রতীক্ষিত জিপিটি-৫ মডেলটি সবাই বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবে বলে ঘোষণা দিয়েছে সংস্থাটি। মাইক্রোসফটের কো-পাইলট ব্যবহারকারীরা নতুন এই মডেল বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইটে বহুল প্রতীক্ষিত এই অত্যাধুনিক মডেল সম্পর্কে বলা হয়েছে, জিপিটি-৫ সরাসরি বিভিন্ন মাইক্রোসফট এআই পরিষেবায় তাৎক্ষণিকভাবে যুক্ত করা হচ্ছে, যার মধ্যে মাইক্রোসফট কো-পাইলটও রয়েছে। এই পরিষেবাটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

ওপেনএআই-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান নতুন মডেলটিকে 'আরও স্মার্ট, দ্রুত এবং কার্যকর' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জিপিটি-৫ এর মতো একটি প্রযুক্তি মানুষের ইতিহাসে আগে অকল্পনীয় ছিল।

মাইক্রোসফট মডেলটি সম্পর্কে বলছে, ওপেনএআই-এর এখন পর্যন্ত সেরা এআই সিস্টেম জিপিটি-৫। এটি তাদের বিভিন্ন পরিষেবায় যুক্ত করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। মডেলটি তাদের প্ল্যাটফর্মজুড়ে নতুন রিজনিং সক্ষমতা এবং কোডিং ও চ্যাটে উন্নতি আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। অ্যাজুর প্ল্যাটফর্মে প্রশিক্ষিত জিপিটি-৫-এ ওপেনএআই-এর সর্বশেষ রিজনিং মডেলগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি আরও জানিয়েছে, ‘৩৬৫ কো-পাইলট বিজনেস' এবং ‘কো-পাইলট কনজিউমার' উভয় গ্রাহকই সংশ্লিষ্ট অ্যাপগুলোর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে জিপিটি-৫ ব্যবহার করতে পারবেন। ধারণা করা হচ্ছে, জিপিটি-৫ প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং মানুষের ভাষার সূক্ষ্মতা আগের চেয়ে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারে।

বর্তমানে কো-পাইলট মাইক্রোসফটের সার্চ ইঞ্জিন বিং, ব্রাউজার মাইক্রোসফট এজ এবং এমনকি আউটলুক-সহ প্রায় সব মাইক্রোসফট পণ্যের সঙ্গেই সংযুক্ত। উইন্ডোজ ১১ ব্যবহারকারীরা মাইক্রোসফট স্টোর থেকে কো-পাইলট অ্যাপ ডাউনলোড করতে পারবেন। এ ছাড়া ‘copilot. microsoft. com’ এই ওয়েব ঠিকানায় গিয়ে এখনই এটি ব্যবহার করা যাবে। অন্যদিকে, কো-পাইলটে জিপিটি-৫ ব্যবহার করতে হলে সার্চ কোয়েরি বক্সের ড্রপ-ডাউন মেনুতে ক্লিক করলেই হবে।

মাইক্রোসফট জিপিটি-৫ তাদের প্রোগ্রামিং অ্যাপ্লিকেশন, যেমন গিটহাব এবং ভিজ্যুয়াল স্টুডিওতেও যুক্ত করছে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা আরও কার্যকরভাবে কাজ স্বয়ংক্রিয় করতে পারবেন। অ্যাজুর এআই ফাউন্ড্রিও আজ থেকে জিপিটি-৫ পাবে, যা এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড নিরাপত্তা, সম্মতি এবং গোপনীয়তা সুরক্ষা দেবে।

মাইক্রোসফট ৩৬৫ কো-পাইলট ব্যবহার করে, জিপিটি-৫ (অনুমতি সাপেক্ষে) ই-মেইল, ডকুমেন্ট এবং ফাইলে প্রবেশ করতে পারে এবং সেই ডেটার ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে ও কাজ সম্পাদন করতে পারে।

ইত্তেফাক/এমএইচএস/এসকে

