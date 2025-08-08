তৃষ্ণার হ্যাটট্রিকে পূর্ব তিমুরের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বড় জয়

আন্তর্জাতিক ফুটবল মঞ্চে নারীদের উজ্জ্বল পারফরম্যান্স অব্যাহত রাখলো বাংলাদেশ। শুক্রবার (৮ আগস্ট) লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়েনের নিও লাওস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ বাছাইপর্বের ম্যাচে পূর্ব তিমুরকে ৮-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বাংলাদেশ।
ম্যাচের শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় বাংলাদেশের মেয়েরা। ২০ মিনিটে কর্নার থেকে হেডে স্কোরশিট খুলেন সিনহা জাহান শিখা। ৩২ মিনিটে অলিম্পিক গোল করেন শান্তি মার্ডি—কর্নার থেকে সরাসরি বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। ৩৬ মিনিটে শান্তির আরেকটি কর্নার থেকেই হেডে গোল করেন নবিরন খাতুন। প্রথমার্ধের শেষদিকে তৃষ্ণা রানীর গোলে ব্যবধান দাঁড়ায় ৪-০। এই স্কোরলাইন নিয়েই বিরতিতে যায় বাংলাদেশের মেয়েরা।
দ্বিতীয়ার্ধেও থামেনি বাংলাদেশের গোলমেশিন। ৫৭ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন তৃষ্ণা। এরপর ৭৩ মিনিটে ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষককে কাটিয়ে চমৎকার এক গোল করেন সাগরিকা। ৮৩ মিনিটে তৃষ্ণা পূর্ণ করেন হ্যাটট্রিক এবং এই গোলেও সহায়তা ছিল সাগরিকার। ম্যাচের শেষভাগে মুনকি আক্তারের গোল দলের পক্ষে অষ্টম গোল হিসেবে যোগ হয়।
বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ অনেকটা এগিয়ে (১০৪তম) থাকলেও পূর্ব তিমুর (১৫৮তম) মাঠের খেলায় আরও দুর্বল প্রতিপক্ষ হিসেবে ধরা দেয়। আগের ম্যাচে স্বাগতিক লাওসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দারুণ সূচনা করেছিল বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে সাগরিকা করেছিলেন জোড়া গোল, অন্য গোলটি এসেছিল মুনকি আক্তারের পা থেকে।
দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট তুলে নিয়ে এখন গ্রুপ এইচ-এর শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। আজ সন্ধ্যায় গ্রুপের অন্য ম্যাচে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ কোরিয়া ও লাওস। আগামী ১০ আগস্ট শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ, যা নির্ধারণ করবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের নাম।
বাছাইপর্বের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দল ও সেরা তিনটি রানার্স-আপ দল সুযোগ পাবে মূল পর্বে অংশ নেওয়ার।