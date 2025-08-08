সেকশন

ফটিকছড়িতে বসতবাড়ি থেকে কবিরাজের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে মো. মনছুর বৈদ্য (৫২) নামে কবিরাজের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার পৌরসভা এলাকার উত্তর রাঙ্গামাটিয়া আদর্শ গ্রামের একটি বসতবাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত মনছুর বৈদ্য উপজেলার হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কালাবি পাড়ার শফি আলমের ছেলে। তিনি আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ঘরে থাকতেন।

নিহতের মা জাহানার বেগম জানান, তার ছেলে কবিরাজি করতেন। মনছুর বেশিরভাগ সময় বাড়িতে থাকলেও মাঝেমধ্যে রোগী দেখতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে যেতেন। গত সোমবার রাত ১০টার দিকে কিছু রোগী মোটরসাইকেল নিয়ে তার কাছে এসেছিল। এরপর থেকেই তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি যে ঘরে থাকতেন, সেখানে বাইরে থেকে দুটি তালা দেওয়া ছিল। পরে আজ তালা ভেঙে তার মরদেহ দেখতে পাওয়া যায়।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আহম্মদ বলেন, মনছুর বৈদ্যের গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে কাজ শুরু হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে পুলিশ তথ্য সংগ্রহ করছে।

ফটিকছড়িতে বসতবাড়ি থেকে কবিরাজের গলা-কাটা মর-দেহ উদ্ধার

