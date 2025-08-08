সেকশন

‘কমল হাসানের পায়ের নখের যোগ্য নন শাহরুখ’, তির্যক মন্তব্য অভিনেতার

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫০
দক্ষিণী সুপারস্টার কমল হাসান ও বলিউড কিং শাহরুখ খান। ছবি: সংগৃহীত

‘জওয়ান’ ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন বলিউড কিং শাহরুখ খান। দীর্ঘ ৩৩ বছরের ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো ভারতের সর্বোচ্চ এই সম্মাননা পেয়েছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই, শাহরুখের ভক্ত এবং চলচ্চিত্র অঙ্গনের সহকর্মীরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে কেউ কেউ এই পুরস্কারের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। 

শাহরুখের জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে যখন নানা মহলে আলোচনা চলছে, তখন তার অভিনয় দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা এম এম ফারুকী ওরফে লিলিপুট। বিশেষ করে ২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া ‘জিরো’ ছবিতে শাহরুখের বামনের চরিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, কিং খান এই চরিত্রে একেবারেই সফল হননি এবং তিনি কমল হাসানের মতো অভিনয়ের ধারেকাছেও আসতে পারেন না।

দীর্ঘ বিরতির পর সম্প্রতি বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ‘স্বদেশ’ ছবির জন্য এই পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, নাকি ‘জওয়ান’ ছবিটি জাতীয় পুরস্কারের উপযুক্ত ছিল না- এমন নানা বিতর্ক এখন তুঙ্গে। এর মধ্যেই লিলিপুটের এই মন্তব্য যেন আগুনে ঘি ঢেলেছে।

শাহরুখ খান ও কমল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে লিলিপুট শাহরুখ খানের ‘জিরো’ ছবির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি অন্ধের চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন, কিন্তু একজন স্বাভাবিক উচ্চতার মানুষের পক্ষে বামনের চরিত্রে অভিনয় করাটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ বামনদের শারীরিক গঠন ও চলন-বলন স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।’

লিলিপুট আরও বলেন, ‘শাহরুখ খানের ক্ষেত্রে ছবিতে বামন দেখানোর জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। আমি একজন মানুষের দিকে তাকিয়েছি, যাকে ভিজ্যুয়াল এফেক্টের মাধ্যমে বামনের মতো তৈরি করা হয়েছে। আমি একজন বামনের দিকে তাকাইনি। তুমি দেখতে সুন্দর, আমার ধারণা এখানেই শেষ।’

অভিনেতা কমল হাসানের সঙ্গে শাহরুখের তুলনা করে লিলিপুট বলেন, ‘শাহরুখ কমল হাসানকে নকল করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কমল হাসান তার ছবিতে একজন বামন ব্যক্তির শারীরিক গঠনের খুঁটিনাটি খুব ভালোভাবে তুলে ধরেছিলেন, যা শাহরুখ খান করতে পারেননি। যখন আপনি একজন বামনের সব দিক ভালোভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হন না, তখন কী করে আশা করেন যে মানুষ আপনাকে গ্রহণ করবে?’

অভিনেতা এম এম ফারুকী ওরফে লিলিপুট। ছবি: সংগৃহীত

লিলিপুটের কথায়, ‘শাহরুখ খান কমল হাসানের কপি করেছিলেন কিন্তু তিনি কমল হাসানের পায়ের নখের যোগ্য নন। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই যেখানে কমল হাসান সাফল্য অর্জন করেছিলেন, সেখানে শাহরুখ কিছুই করতে পারেননি।’

প্রসঙ্গত, আনন্দ এল রাই পরিচালিত ‘জিরো’ ছবিতে শাহরুখ খানের সঙ্গে অনুষ্কা শর্মা এবং ক্যাটরিনা কাইফ অভিনয় করেছিলেন। ২০০ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত ছবিটি বক্স অফিসে মাত্র ১৭৮ কোটি টাকা আয় করে। এই ছবির ব্যর্থতার পর শাহরুখ খান দীর্ঘদিন অভিনয় থেকে বিরতি নিয়েছিলেন।

