আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে সাভারের আশুলিয়ায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি করেছেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে সাভারের আশুলিয়ার ইউনিকর্ন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কারখানার প্রায় ৭০ জন শ্রমিক বিনোদন পার্ক ফ্যান্টাসি কিংডমের সামনে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেন।
মানববন্ধনে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের আইনগত পাওনা পরিশোধ না করে টালবাহানা করছেন। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষ জোর করে অব্যাহতিপত্রে স্বাক্ষর নিয়ে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ করছে না। পাওনা পরিশোধের দাবিতে আমরা এই কর্মসূচি পালন করছি। আমাদের হঠাৎ করেই কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই করেছেন। কিন্তু তারা আইন মেনে পাওনা পরিশোধ করেনি। এই মুহূর্তে আমরা অনিশ্চয়তায় ভুগছি। এখন আমরা চাকরিও পাচ্ছি না। আমরা মানবেতর জীবনযাপন করছি। আমরা বাসা ভাড়া দিতে পারছি না।
এ ব্যাপারে সবুজ-বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ইসমাইল হোসেন ঠান্ডু জানান, অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে কাজ থেকে বিরত রেখে কারখানা কর্তৃপক্ষ অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অবিলম্বে শ্রমিকদের আইনগত বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবি জানান তিনি।
মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন সবুজ-বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর শেখ লালন, কেন্দ্রীয় নেতা রফিকুল ইসলাম সুজন, মিজানুর রহমান মিজান, আনিসুর রহমান, আজিজুর রহমান প্রমুখ।