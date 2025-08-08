সেকশন

‘একটি গোষ্ঠী নতুন করে নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে’

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩১
স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এস এম জিলানী বলেছেন, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা জাতীয় নির্বাচনের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। তবে একটি গোষ্ঠী নতুন করে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে, বিশেষ করে এ গোষ্ঠীটি বাংলাদেশের মানুষের কাছে বেহেশতের টিকেট বিক্রি করে থাকেন।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে ভোলা শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল আয়োজিত তৃণমূল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

গাজীপুরের সাংবাদিক আসাদুজ্জামান হত্যার বিচার চেয়ে তিনি বলেন, এ ঘটনায় বেহেশতের টিকেট বিক্রি করা বটবাহিনী ফেক আইডির মাধ্যমে বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

এস এম জিলানী বলেন, অনেকেই বলে বিএনপি সংস্কার চায় না, বিএনপি তো সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছে সেই ফ্যাসিবাদের আমলেই। অনেকেই ৫ আগস্টের পরে এসে সংস্কার সংস্কার করছেন। কিন্তু আজও পর্যন্ত বিএনপি ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দল জাতির সামনে সংস্কার প্রস্তাব আনতে পারেনি। বেহেশতের টিকেট বিক্রিওয়ালা বট বাহিনী একদিকে বলে বিএনপি শুধু নির্বাচন চায়, অন্যদিকে ৩০০ আসনে তারা প্রার্থী ঘোষণা করে, তাদের মুখে একটা অন্তরে আরেকটা। এদের কাছ থেকে সতর্ক থাকতে হবে, এরাই নতুন করে বাংলাদেশের নির্বাচনকে পেছানোর ষড়যন্ত্র করছে।

নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আমরা আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে অটুট করে সংগঠনের ভীত মজবুত করে ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করব। গত ১৭ বছর আমরা ফ্যাসিবাদকে মোকাবিলা করেছি, আগামীতেও এই বটবাহিনীকে মোকাবিলা করে তারেক রহমানের নেতৃত্বে এ দেশের মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আগামীর বাংলাদেশ হবে একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে বিএনপির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে নির্বাচন দেওয়ার কথা বলেছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের ভোটের অধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। জনগণ যাকে ভোটে নির্বাচিত করবে সেই ক্ষমতায় আসবে। বিএনপি কখনই জনগণের ভোট ছাড়া ক্ষমতায় যেতে চায় না। বিএনপি জনগণের ভালোবাসা ও জনগণের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চায়। এ ছাড়া আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের প্রত্যেক নেতাকর্মীদের যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

সভায় ভোলা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান ও ভোলা জেলা কমিটির সদস্য সচিব রবিন চৌধুরী।

