শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাকায় পাকিস্তানের নতুন হাইকমিশনার ইমরান হায়দার

বাংলা‌দে‌শে নিযুক্ত পাকিস্তানের নতুন হাইকমিশনার ইমরান হায়দার ঢাকায় এসে‌ছেন। শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকা‌লে ঢাকায় পৌঁছান তিনি। ঢাকার পা‌কিস্তান হাইক‌মিশন এক বার্তায় এ তথ‌্য জানায়।

ইমরান হায়দারকে ঢাকায় স্বাগত জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পা‌কিস্তানের ডেপু‌টি হাইক‌মিশনার এবং হাইক‌মিশনের কর্মকর্তারা।

গত ১১ মে হঠাৎ করে ঢাকা ছাড়েন হাইকমিশনার সৈয়দ মারুফ। সেদিনই পাকিস্তান হাইকমিশন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে মারুফের ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার তথ্য সম্পর্কে অবহিত করে। 

সাধারণত, কোনো বিদেশি কূটনীতিক তার স্টেশন ছেড়ে গেলে স্বাগতিক দেশকে তার যাওয়া-আসার সময় জানানোর রীতি। কিন্তু পাকিস্তান হাইকমিশন শুধুমাত্র মারুফের ঢাকা ছাড়ার তথ্য জানায়। পরবর্তীতে অবশ্য পাকিস্তান হাইকমিশন অনানুষ্ঠানিকভাবে ঢাকাকে জানায়, দুই সপ্তাহের ছুটিতে থাকবেন মারুফ। তবে মাসখানেকের বেশি কেটে গেলেও তি‌নি ঢাকায় ফেরেননি। 

এরইম‌ধ্যে মিয়ানমারে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইমরান হায়দারকে ঢাকায় নতুন দূত করার সিদ্ধান্ত নেয় ইসলামাবাদ। তি‌নি ঢাকায় সা‌বেক হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফের স্থলা‌ভি‌ষিক্ত হ‌বেন।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, কূটনীতিক ইমরান হায়দার মিয়ানমারে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি গত বছরের মার্চ থেকে এ দায়িত্ব পালন করেন। ইমরান ২০১৯-২৩ পর্যন্ত তাজিকিস্তানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এর আগে তিনি ২০১৬-১৯ পর্যন্ত তেহরানে ডেপুটি হেড অব মিশনের দায়িত্ব পালন করেন।

এ ছাড়া, কূটনীতিক ইমরান হায়দার মাদ্রিদ, দিল্লি, আমিরাত এবং নিউইয়র্কে স্থায়ী মিশনে কাজ করেছেন। তিনি ১৯৯৬ সালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন।

