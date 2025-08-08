জাতীয় পার্টির কাউন্সিল শনিবার, ইসিকে অবহিত করেছে কাদেরবিরোধী অংশ

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞার পর দলটির বিভক্ত অংশ শনিবার (৯ আগস্ট) একটি জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে। দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ জানিয়েছেন, কাউন্সিল সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) অবহিত করা হয়েছে এবং প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানে হাওলাদার টাওয়ারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, “আমরা আদালতের নির্দেশনা ও পার্টির গঠনতন্ত্র অনুসারে এই কাউন্সিল আহ্বান করেছি। এতে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকার বিষয়েও তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে।”
তিনি বলেন, “এই কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে জাতীয় পার্টিতে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার পথে আমরা এগোচ্ছি। বিতর্কিত ধারা বাতিল করে দলকে যৌথ নেতৃত্বে পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।”
উল্লেখ্য, ৩০ জুলাই ঢাকার একটি নিম্ন আদালত জি এম কাদেরকে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কাদেরবিরোধী অংশ আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ঘোষণা করে শনিবার জাতীয় কাউন্সিল আহ্বান করে।
আনিসুল ইসলাম বলেন, “এই কাউন্সিল হবে জাতীয় পার্টির জন্য ঐতিহাসিক। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার কাউন্সিলর ও ডেলিগেট অংশ নেবেন। আমরা আশা করি এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দলের দীর্ঘদিনের বিভেদ মিটে যাবে এবং পল্লীবন্ধু এরশাদের স্বপ্নের দল নতুন যাত্রা শুরু করবে।”
সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় পার্টির কো–চেয়ারম্যান এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, “দেশের মানুষ পরিবর্তনের যে আশা করছে, জাতীয় পার্টি তা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।”
দলের মহাসচিব মুজিবুল হক লিখিত বক্তব্যে জানান, আদালতের নিষেধাজ্ঞার ফলে পার্টির কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে গঠনতন্ত্রের ২০(২)(খ) ধারা অনুযায়ী সাংগঠনিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, “৫ আগস্ট সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রেসিডিয়াম সভায় সর্বসম্মতভাবে কাউন্সিল আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্বাচন কমিশনের সময়সীমা ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয়গুলো মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।”
মুজিবুল হক বলেন, “এটি কেবল ব্যক্তিনির্ভর দল নয়, একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি। জাতীয় পার্টি এখন নতুন উদ্দীপনা ও ঐক্যের বার্তা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আবারও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত।”
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন দলের কো–চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন, প্রেসিডিয়াম সদস্য নাসরিন জাহান, শফিকুল ইসলাম, মোস্তফা আল মাহমুদ, জহিরুল ইসলাম, মাসরুর মওলা, জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, আরিফুর রহমান খান, সাবেক এমপি নুরুল ইসলাম, জিয়াউল হক মৃধা, এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতারা।