শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় তারেক রহমানের

আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ০০:০২

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন, ‘আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের রায়ে আমরা বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারব।’

শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, এলডিপি ও লেবার পার্টির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেছেন তারেক রহমান।

তারেক রহমান বলেন, ‘আপনাদের ঐক্যের মাধ্যমে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথ ধরে জুলাই ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবেই সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে।’ 

আগামী ফেব্রুয়ারিতে রমজান শুরুর আগে জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে যুগপৎ আন্দোলনের মিত্রদের সঙ্গে এই মতবিনিময় সভায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এসব কথা বলেন। লন্ডন থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেন।

দুই ঘন্টার এই বৈঠকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং করনীয় বিষয় নিয়ে  আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকে ১২ দলীয় জোটের সমন্বয়ক মোস্তফা জামাল হায়দার, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সমন্বয়ক ফরিদুজ্জামান ফরহাদ নিজ নিজ জোটের এবং এলডিপির মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ ও লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান নিজ দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

দুই জোটের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিএলডিপির শাহাদাত হোসেন সেলিম, জাতীয় দলের সৈয়দ এহসানুল হুদা, লেবার পার্টির মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, বিকল্পধারা বাংলাদেশ এর অধ্যাপক নুরুল আমিন বেপারী, ইসলামী ঐক্যজোটের অ্যাডভোকেট এমএ রকিব, জাগপার খন্দকার লুৎফুর রহমান, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মুফতি গোলাম মহিউদ্দিন ইকরামসহ জোটের শরিক দলগুলোর নেতারা ছিলেন।

বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ১২ দল নিয়ে ‘১২ দলীয় জোট’  এবং ১১ দল নিয়ে ‘জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট’ যুগপৎভাবে অংশ নেয়।

১২ দলীয় জোটের শরিকরা হলো, জাতীয় পার্টি(কাজী জাফর), এলডিপির একাংশ, বাংলাদেশ জাতীয় দল, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) একাংশ, লেবার পার্টির একাংশ, কল্যাণ পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামিক পার্টি, নয়া গণতান্ত্রিক পার্টি, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল।

জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের শরিকরা হলো, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি), জাগপার একাংশ, ডেমোক্রেটিক লীগ (ডিএল), বাংলাদেশ ন্যাপ, বিকল্প ধারা, সাম্যবাদী দল, গণদল, ন্যাপ-ভাসানী, ইসলামী ঐক্যজোট, পিপলস লীগ ও বাংলাদেশ সংখ্যালঘু জনতা পার্টি।

