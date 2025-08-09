টয়লেটের ফ্লাশ নষ্ট, মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এলো বিমানের আবুধাবি ফ্লাইট

টয়লেটের ফ্লাশ নষ্ট হওয়ায় বিমানের আবুধাবিগামী ফ্লাইটকে উড্ডয়নের এক ঘণ্টা পর ঢাকা ফিরে আসতে হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দিবাগত রাত ১টা ৩১ মিনিটে ফ্লাইটটি হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করে।
বিমান সূত্র জানায়, আবুধাবিগামী ফ্লাইট বিজি-৩২৭ উড়োজাহাজটি রাত ১২টা ২৩ মিনিটে শাহজালাল থেকে উড্ডয়ন করে।মাঝ আকাশে উড়োজাহাজটির তিনটি টয়লেটের ফ্লাশ একসঙ্গে বিকল হয়ে যায়। যাত্রীরা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়লে পাইলট ঢাকা ফেরার সিদ্ধান্ত নেন।
পরে তিন ঘণ্টার বেশি সময় পর ভোর ৩টা ৩৮ মিনিটে যাত্রীদের অন্য একটি উড়োজাহাজে আবুধাবি পাঠানো হয়।
এ বিষয়ে বিমানের জনসংযোগ বিভাগের ব্যবস্থাপক আল মাসুদ খান সমকালকে বলেন, ফেরত আসা বিমানটির ত্রুটি সারানো হয়েছে। ফ্লাইটের যাত্রীদের অন্য একটি উড়োজাহাজে আবুধাবি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিমানবন্দর থেকে একটি উড়োজাহাজ উড্ডয়নের কমপক্ষে ৩ ঘণ্টা আগে গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন পরীক্ষা করেন। এরপরও বিভিন্ন সমস্যা হওয়ায় ঝুঁকি না নিয়ে বিমানটি ফিরে এসেছে।