পিআর নির্বাচনের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট চরিত্র তৈরি হয় না—চরমোনাই পীর

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, বিএনপির সালাহউদ্দিন সাহেব বোঝেই না পিআর কাকে বলে? পিআর খায় না মাথায় দেয়। পিআর খায়ওনা মাথায়ও দেয় না। পিআর নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটা ভোটারের ভোটের অধিকার এবং তাদের মতামত বাস্তবায়ন করে। পিআর নির্বাচনের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট চরিত্র তৈরি হয় না।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের খুকনী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। সমাবেশটি আয়োজন করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এনায়েতপুর থানা শাখা।
চরমোনাই পীর বলেন, “পিআরবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে যারা এককভাবে ক্ষমতায় যায়, তারাই সংবিধানকে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো বদলে ফেলে। কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে সব দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়, একক আধিপত্য তৈরি হয় না।”
তিনি বলেন, “গত ৫৩ বছরের নির্বাচনে আমরা দেখেছি, দিনের ভোট রাতে বাক্সে চলে যায়। কালো টাকা আর পেশিশক্তির জোরে সৎ ও যোগ্য মানুষগুলো নির্বাচিত হতে পারে না। এই ব্যবস্থা আমাদের রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে।”
আগামী জাতীয় নির্বাচনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমরা একটি ইসলামি শক্তির পক্ষে ব্যালট বাক্স প্রস্তুত করেছি। দেশের দেশপ্রেমিক জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানাই। আমরা আর ভারত বা আমেরিকার দালালি চাই না। এই দেশ আমাদের, আমরা এদেশের মালিক।”
সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (রাজশাহী বিভাগ) হাজী মুফতি শেখ মুহাম্মদ নুরুন নাবী। আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নেতা মুফতি মুহিবুল্লাহ, সিরাজগঞ্জ জেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুস সামাদ তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার জুবায়ের ইসলামসহ অন্যান্য নেতারা।